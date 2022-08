Officiel: Alexis Claude-Maurice prÃªtÃ© Ã  Lens!

C'est officiel, Alexis Claude-Maurice (24 ans), rejoint le RC Lens pour toute la saison, en prêt sans option d'achat.

Milieu de terrain offensif et créateur, il vient concurrencer directement David Pereira Da Costa, encore jeune, et Gaël Kakuta, qui a refusé le FC Nantes. Il permettra également de renforcer la ligne offensive d'une manière globale, Wesley Saïd par exemple ayant souvent remplacé Pereira Da Costa en soutien d'un attaquant.

International en Equipe de France dans les catégories de jeunes, il a fréquenté Franck Haise et Florent Ghisolfi lors de sa formation à Lorient. Il totalise une soixantaine de matchs en L1, et autant en L2. Il devrait être qualifié dès ce dimanche.