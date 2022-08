La confÃ©rence de presse avant la rÃ©ception de Lorient

Le RC Lens enchaîne face à Lorient, mercredi soir, à Bollaert-Delelis. Franck Haise donne la traditionelle conférence de presse d'avant-match, la dernière avant la fin du mercato.

Le groupe



Berg transféré dans son précédent club, Bodo/glimt. Une "incertitude" concernant Seko Fofana. Blessure diplomatique avant un transfert? Non, d'après Franck Haise.

Yaya Fofana probablement dans le groupe.

Mercato



F.H. : "Je peux parler de Patrick [Berg], car c'est officiel. Ganago ce ne l'est pas encore. Il avait besoin de jouer [Berg], il a toujours été hyper professionnel. Des qualités de joueur à ne pas remettre en question. Il est tombé sur des concurrents, Doucouré, Fofana, et Abdul Samed qui avaient de l'avance. Les coachs font leurs choix, mais j'étais content de Patrick. On ne pouvait pas le bloquer.

Il y a quelque jours j'étais content de mon effectif. A partir du moment où il y a un départ officiel, je m'attends à ce qu'on équilibre. Si Ganago part également, on travaille sur des profils."



Lorient



F.H. : "Régis Le Bris est un ami, on se connait depuis 25 ans. Je connais la qualité de l'homme, et aussi de l'entraineur. Il est très pragmatique et sait comment faire jouer son équipe, et déjouer son adversaire.

Ils ont pas une grosse possession sur les deux matchs qu'ils ont gagné. C'est une équipe très verticale. Je m'attends à un match difficile."



Rotation



F.H. : "Les postes de pistons et les postes offensifs sont concernés. e sera encore le cas contre Reims dimanche. Mais je ne vais pas bouleverser toute mon équipe. Je n'en dirais pas plus."



Poreba



F.H. : "Lucasz a toujours bien travaillé. Il est jeune, mais avec déjà 100 matchs de D1 polonaise. Il est apte à commencer un match de Ligue 1."