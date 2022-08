RC Lens - Stade Rennais : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Stade Rennes qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire de haut rang (2-1), qui les hissent à la première place du championnat, en attendant les autres matchs de la journée et notamment le PSG.

Seko Fofana a une fois de plus démontré son leadership, en débloquant la situation au milieu de la seconde période. Malgré la réduction du score durant les arrêts de jeu, le racing a globalement maîtrisé cette rencontre accrochée, face à une adversaire défensivement bien en place, surtout en première période.

SAMBA (7) : Aucune erreur pour le portier qui a dû gérer quelque situations et a été mis sous pression sur certains dégagements. Il s'illustre une fois face à Laborde, avant d'être battu par ce dernier sur la réduction du score.



GRADIT (5) : Il avait plutôt bien géré son match avant d'être battu par Laborde dans les dernières minutes. Moins perçant qu'à l'accoutumée.



DANSO (6) : Souvent impérial dans son rôle de central, mais il a rencontré plus de difficultés face à Laborde.



MEDINA (7) : Des trois défenseurs centraux, il s'est montré le plus offensif. Il a aussi donné son répondant habituel à ses vis-à-vis.



FRANKOWSKI (6) : Très disponible, il a cependant manqué de justesse pour se révéler décisif. Il a un peu disparu de la rencontre en fin de match.



MACHADO (7) : Sur sa bonne lancée, il a été très actif et a sû apporter du danger côté gauche. Mais comme son partenaire à droite, il a été trop imprécis notamment dans ses centres.



FOFANA (7.5) : D'abord un peu effacé, il a effectué quelques mauvais choix. Il a haussé le tempo en seconde période et pris ses responsabilités en inscrivant un but que tout Bollaert a vu venir: Une frappe enroulée du coin de la surface, qui est venu carresser le poteau opposé d'Alemdar.



ADBUL SAMED (6) : Il est allé au contact et a parfois souffert. On l'a vu varier son jeu en lançant Openda puis Ganago dans la profondeur.



PEREIRA DA COSTA (5) : Il a pû percuter, par éclairs. Mais il a aussi effectué quelque mauvais choix. Remplacé par SAID.



SOTOCA (7) : Encore très présent dans les mouvements offensifs, il délivre notamment le ballon du second but pour Openda. Pas en réussite su ses frappes.



OPENDA (7) : Il a donné beaucoup de mal à la défense rennaise, mais a dû attendre avant de battre Alemdar. Remplacé par GANAGO qui ne s'est pas forcément mis en valeur.