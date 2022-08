La confÃ©rence de presse avant la rÃ©ception de Rennes

Le RC Lens, après une très bonne entame de saison, s'apprête à entrer dans une semaine à trois matchs, à commencer par la réception de Rennes mercredi. Un scénario qui se reproduira cette saison en raison de la présence de la Coupe du Monde, en novembre au Qatar. Franck Haise est apparu pour sa conférence de presse d'avant-match.

Le groupe



Adam Buksa "pas encore en haute intensité", examen le 1er septembre. Jimmy Cabot a eu un entrainement aménagé, mais sera disponible.

Rotation



F.H. : "Evidemment que sur une semaine à trois matchs, il y aura une rotation. Mais ce sera certainement plus pour le 2ème et le 3ème match."



Monaco



F.H. : "Je pense que la victoire était logique quand on voit les stats, et le match. C'est une performance, et un signal, même si on avait déjà gagné là-bas. Cela donne de la confiance, mais cela doit nous amener encore plus d'exigence, et de régularité."



Rennes



F.H. : "Il faut se méfier de tout, et notamment de leur animation offensive. Ils sont européens depuis 5 ans. Ils sont très ancrés dans le haut niveau."

Dernière semaine de mercato



F.H. : "Tous les joueurs sont focus depuis la reprise du 24 juin. J'ai senti le même focus cette semaine. On est impatients de jouer face à Rennes, puis contre Lorient...

Je suis très content de mon effectif. Je ne souhaite toucher à rien. Mais c'est plus complexe que cela. Tout peut arriver. Si il y a des départs, certains joueurs devront être remplacés, d'autres pas forcément.

Si on devait garder Séko, ce sera un signal fort. Mais on devra en reparler le 2 septembre."



Prolongation de contrat du coach



F.H : "Si j'ai prolongé [NDLR: En mai dernier] au final, c'est que je pense qu'on a les moyens de continuer à grandir."