AS Monaco - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match AS Monaco - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois repartent une nouvelle fois du rocher avec la victoire en poche, cette fois-ci sur le score de 4 buts à 1.

Une performance de haut niveau qui leur a permis de surclasser leur adversaire, qui a néanmoins placé quelques tirs, permettant notamment à Samba de s'illustrer également. Devant, beaucoup de joueurs ont brillé autour de Seko Fofana. On notera enfin le premier but de Loïs Openda. Lens, avec 7 points en trois matchs, reste également invaincu en L1, une série étendue à onze parties en comptant la fin de saison dernière.

SAMBA (8) : Deux parades décisives bien que tôt dans le match, il a sorti un gros match, à l'image de ses coéquipiers. Battu de près sur le corner amenant la réduction du score.



MEDINA (5) : En faute sur ce même corner, il a rendu un match correct sinon.



DANSO (5) : Toujours pas dans le ton qui était le sien la saison passée, il a souffert face à Ben Yedder.



GRADIT (6) : Présent sur tout les ballons chauds, il a été parfois à la limite d'être battu, mais a effectué un match solide.



FRANKOWSKI (5) : D'abord en délicatesse défensivement, il a ensuite participé au jeu offensif jusqu'au premier break lensois. Remplacé par CABOT qui n'a pas eu le temps de se montrer.



MACHADO (7.5) : Après une première année galère marquée par sa longue blessure, le colombien semble enfin monter en puissance sous le maillot lensois. Très mobile, il a aussi sû montrer ses qualités techniques, et inscrit le but du 2-0 pour parachever sa prestation personnelle.



FOFANA (8) : Ce samedi, il a endossé son rôle de métronome en organisant le jeu lensois, parfois d'assez bas, plutôt que de se montrer dans l'impact avec des des projections vers l'avant. Avec réussite puisqu'il délivre deux passes décisives tout en transformant le pénalty acquis par Sotoca, pour peser de manière maximale sur le score final. Sorti pour un bobo, sans gravité.



ADBUL SAMED (7) : Il s'est montré beaucoup plus mobile que Fofana, dézonant parfois loin pour presser le porteur du ballon. Son engagement à ce niveau-là a été constant.



PEREIRA DA COSTA (8) : Le petit prince a réalisé une prestation à la hauteur de ses meilleures sorties de la saison dernière. Lui aussi a beaucoup bougé pour percer la défense monégasque. Il a aussi pû compter sur son usuelle justesse technique. Il délivre le centre victorieux pour l'ouverture du score. Remplacé par SAID pour le dernier quart d'heure, à qui il a fallu un ballon pour sceller le score.



SOTOCA (8) : Omniprésent pour amorcer les mouvements offensifs, il a notamment effectué la déviation clef du but d'Openda. Il acquiert le pénalty, certes généreux, que Fofana tire après son propre échec face à Brest. Il a aussi eu les occasions de marquer lui-même, sans cadrer.



OPENDA (7) : Quand Franck Haise indiquait qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour ouvrir son compteur en L1, il ne pensait peut-être pas aussi bien dire. Il n'a fallu que sept minutes de jeu en effet pour que la recrue estivale reprenne le centre de Pereira Da Costa et conclu alors un très beau mouvement. Il croise un peu trop son tir pour le doublé (68ème). Remplacé par GANAGO (75ème).