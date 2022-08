La conférence de presse avant le déplacement à Monaco

Troisième journée de championnat samedi déjà avec un second déplacement consécutif, cette fois-ci à Monaco. Franck Haise fait le point.

Le groupe



Kakuta de retour, seul Buksa est blessé.

Monaco



F.H. : "A chaque fois il a fallu faire de grosses performances. C'étaient de gros matchs, et de beaux matchs. On sait qu'il faut être vigileants à tout les niveaux. Ils sont extrêmement forts sur les phases arrêtées, et en transition.

J'ai revu le dernier match de la saison, c'est récent. C'est une belle partie qui s'annonce."

Gaël Kakuta



F.H. : "On a pas rediscuté depuis la semaine dernière puisqu'il ne l'a pas sollicité. Il a eu beaucoup d'indisponibilité depuis la prépa. Mais il est de retour en séance, c'est une bonne nouvelle."



Seko Fofana



F.H. : "Il est toujours là, bien là, très engagé et très compétiteur!"



Patrick Berg



F.H. : "Son sélectionneur est inquiet comme tout les sélectionneurs peuvent l'être. Patrick s'entraine bien, mais je doit faire des choix. Le joueur doit continuer à donner le meilleur de lui-même à l'entrainement et en entrant. Il est toujours très investi."



LoÏs Openda



F.H. : "Il a eu une très bonne intégration, comme pour tout les joueurs même ceux qui ne parlent pas français. Il appréhende de mieux en mieux les principes de l'équipe. Il a marqué contre l'Inter, a eu des occasions en championnat. Au bout de seulement quelque semaines, c'est de mieux en mieux."