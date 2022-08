AC Ajaccio - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match AC Ajaccio - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul et viege de 0 à 0.

Sur une pelouse abimée et face à un âpre adversaire, les lensois ont été parfois malmenés, et n'ont jamais vraiment réussi à déployer leur style de jeu, hormis en fin de match et malgré quelques possibilités grâce à Sotoca et Openda, puis Cabot après son entrée en jeu. Le racing enchainera avec un autre déplacement, à Monaco, samedi prochain.

SAMBA (6) : Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a bien répondu présent sur les deux actions chaudes qu'il a eu à négocier. Présent loin de sa surface, quand il le fallait également.



MEDINA (6) : L'argentin a essayé de faire remonter le bloc sur son côté gauche, en continuité de ses progrès dans le rôle de relanceur. Très présent dans les duels, face à un adversaire connu pour être âpre sur ses terres.



DANSO (5) : Costaud dans les duels, il a commis une ou deux bévues et a été averti en fin de match.



GRADIT (7) : Il a donné du volume à ses duels pour répondre au défi physique. Dans la lignée de sa fin de saison passée.



FRANKOWSKI (6) : Un peu absent car évoluant trop bas au début du match, il a démarré ce dernier à la demi-heure de jeu. Il a ensuite été dans quasiment tout les bons coups lensois. Ne lui manque plus qu'un brin de précision et d'efficacité dans le dernier geste. Remplacé par un très intéressant CABOT, qui s'est illustré par son dribble de la 88ème sur Diallo.



MACHADO (5) : Sans suffisamment de projections vers l'avant, il n'a pas fait peser son côté gauche. Remplacé par Massadio HAIDARA en fin de match.



FOFANA (6) : Le capitaine a semble parfois esseulé, et sans la capacité de porter le ballon comme il le fait habituellement. Il a trouvé plus de solutions en seconde période, et a terminé le match à l'image de son équipe, en poussant, sans réussir à faire la différence.



ADBUL SAMED (5) : Il s'est tenu un peu trop éloigné de Seko Fofana pour l'épauler suffisamment. Il a plus participé au jeu offensif dans les dernières minutes.



PEREIRA DA COSTA (6) : A l'aise techniquement même sur le terrain abimé, il a parfois trop tardé à se défaire de ses vis-à-vis, et a pêché dans le dernier geste. Il avait la victoire au bout du pied dès le premier quart d'heure. Remplacé par Wesley SAID.



OPENDA (6) : Encore beaucoup de courses, mais il doit régler la mire et se défier du hors-jeu. Avait notamment un ballon de but au bout du pointu avant d'être remplacé par GANAGO.



SOTOCA (6) : Encore très présent, il a mené le front de l'attaque, et a bien combiné avec Frankowski notamment. Moins en position de marquer ce week-end, il ne s'est pas non plus mué en passeur, mais s'est illustré sur une tentative de retourné. Averti après avoir montré des signes d'énervement à quinze minutes de la fin.