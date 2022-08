La confÃ©rence de presse avant le dÃ©placement Ã  Ajaccio

Seconde journée de championnat dimanche avec un déplacement programmé en Corse, chez le promu de l'AC Ajaccio. Le racing enchainera avec un second déplacement à Monaco six jours plus tard.

Franck Haise fait le point après une entame de saison réussie grâce à la victoire acquise face à Brest (3-2).

Le groupe



Comme la semaine passée. Kakuta et Buksa indisponibles. Les deux avancent dans leur processus de reprise.



Gaël Kakuta



F.H. : "On a beaucoup de sujets de discussion ensemble. Mais il n'ets jamais venu me voir pour demander à partir. Même avec la direction, je n'ai pas eu de retour sur ses véléïtés de départ [NDLR: Suite aux déclarations de La Voix du Nord indiquant sa volonté de quitter le RC Lens]."



Brest



F.H. : "Evidemment j'ai revu le match. Pendant 65 minutes, on a intégralement maîtrisé le match. Notre animation offensive nous a permis de nous créer 9 occasions. On menait logiquement 3-0. Dans la foulée, un tir anodin contré, un pénalty à 8 minutes de la fin... Après cela se joue dans les têtes."



Ajaccio



F.H. : "Ils ont un bloc organisé comme toutes les équipes. Je ne pense pas qu'ils vont nous attendre. Ils défendent en avançant.

Ce qui compte, c'est que l'on ai toujours envie d'animer le match. La température? On a connu ça lors de notre préparation à Rodez. On a des repères, et je pense qu'il y aura une pause fraicheur."



Mercato et arrivée de Yaya Fofana



F.H. : "Pour le recrutement, je suis dans l'observation et la validation. Yaya Fofana arrive pour sa post-formation. Il va devoir s'adapter au pays, au continent... Il va être intégré au groupe pro, car on estime qu'il a un vrai potentiel."



Jimmy Cabot



F.H. : "Tout les joueurs à ma disposition sont prêts pour démarrer un match. Il a eu une préparation un peu décalée mais ils sont tous aptes, Jimmy comme les autres."