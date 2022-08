RC Lens - Brest : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Brest qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-2.

Alors que les lensois ont maitrisé les 65 premières minutes du match, grâce à un Florian Sotoca clinique et auteur d'un triplé, le sort a vu les brestois revenir à 3-2, sur un ballon dévié par Danso et un pénalty retiré.

Le racing commence néanmoins sa saison par une victoire devant plus de 37 000 supporters, et face à une équipe contre laquelle il n'avaient pas pris de point l'an passé.

SAMBA (7) : Un peu de vice, un peu d'excentricité, le nouveau gardien de but sang et or a surtout marqué par sa personnalité dans sa surface. Un dernier rempart qui inspire déjà confiance, malgré deux buts encaissés, mais un pénalty arrêté, même si celui-ci a été retiré victorieusement.



MEDINA (7) : Dans la lignée de sa fin de saison dernière, il a été bien présent sur l'axe-gauche de la défense. Rentré tôt dans la surface sur la première tentative de Del Castillo, il ne semblait pourtant pas nécessairement fautif.



DANSO (4) : Sans démériter, il a été très emprunté et à l'origine des deux buts brestois. Averti en sus sur le pénalty concédé pour une poussette dans la surface.



GRADIT (7) : La perceuse a pris à son compte le jeu sur le flanc droit. Sans pouvoir créer de nouveaux automatismes en l'absence désormais de Clauss et Doucouré autour de lui. Il est apparu très en jambes cependant.



FRANKOWSKI (5) : Il a mis du temps à sortir du bois, restant caché dans l'ombre de la Lepagnot durant la première demi-heure. Il participe ensuite aux deux premiers buts de Florian Sotoca.



MACHADO (5) : Volontaire et disponible, il a joué très haut dès le début du match. Pas encore suffisant pour imprimer sa marque sur le match.



FOFANA (6) : Le leader lensois, toujours là, a attiré les adversaires sur lui, libérant les espaces pour ses coéquipiers. Moins présent à l'offensive.



ADBUL SAMED (6) : Le successeur de Cheick Doucouré a montré ses qualités, plus rapide et attiré vers l'avant que le nouveau joueur de Crystal Palace.



PEREIRA DA COSTA (5) : Le petit prince ne s'est pas beaucoup montré, hormis par séquence en première mi-temps. Remplacé par SAID.



OPENDA (7) : Le nouvel attaquant lensois n'a pas eu la réussite de son coéquipier, mais a été très présent sur le front de l'attaque, faisant parler sa vivacité et provoquant de nombreuses fautes. A revoir avec l'efficacité, ce qui ne devrait tarder.



SOTOCA (9) : Habituellement critiquable pour son efficacité, Florian Sotoca peut savourer le premier hat-trick de sa carrière, qui le place également en tête du classement des buteurs. Il avait également les ballons pour inscrire deux buts supplémentaires, sur pénalty et juste avant son troisième but. Remplacé pour les ovations du public, par Berg, qui hormis une première passe ratée, a réalisé dix minutes propres et dynamiques.