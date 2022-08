La confÃ©rence de presse avant le premier match de la saison

La Ligue 1 reprends ses droits pour le RC Lens, avec la réception de Brest, dimanche à Bollaert-Delelis (15h00). Après une intersaison qui s'est globalement passée pour le mieux, Franck Haise revient au micro pour les traditionelles conférences d'avant-match.

Le groupe



Buksa en réathlétisation, a repris la course. Kakuta indisponible ce week-end. Frankowski incertain dû à unt ampon contre West Ham.



F.H. : "On a quand même trois titulaires de la saison passée qui ne sont plus au club [NDLR: Clauss, Doucouré, Kalimuendo]. Il y a cette différence avec l'année dernière. Nos bases sont solides, on a encore une vraie marge de progression. Mais le doute fait aussi avancer, comme la confiance."



La compétition



F.H. : "On y avait un peu repris goût avec l'Inter et West Ham, même si ce n'est pas tout à fait pareil. On était proche en ferveur. Le vrai goût c'est la compétition officielle, on est contents d'y aller.

On regardera la partie du classement qui concerne les quatre descentes, car on est dans les douze clubs qui devraient le faire [en rapport à leurs moyens], mais sans faire de focus dessus. On va garder notre philosophie, avec de l'adaptation, c'est aussi fonction de l'ADN de nos nouveaux joueurs."



Objectifs



F.H. : "Déjà on veut péréniser le club en L1, car c'est l'objectif du président. C'est la 3ème année en L1. Mais on peut voir qui est descendu l'année passée... Un objectif comptable est compliqué. Mais il faut se donner les moyens et vivre de belles choses. Notre ambition est toujours de placer le maillot le plus haut possible. Il faut qu'on ait cette ambition."



Brest



F.H. : "L'an passé on avait eu deux matchs très différents... Ils avaient été très efficaces à l'aller. Au retour, on a été piégés, mais on avait eu aussi beaucoup d'occasions, on perds 1-0.

Cette année, on sait qu'ils vont êtes difficiles à bouger. Une bonne prépa avec peu de buts encaissés. Ils vont verticaliser assez vite. C'est une équipe bien encadrée avec un staff que je connait bien."



Les pistons droits



F.H. : "Je n'attends pas que Franckie ou Jimmy fassent du Jonathan Clauss. Ils joueront avec leurs qualités, pas en essayant de cloner ce que Jo' Clauss faisait."



Mercato



F.H. : "Pour Ganago, ce sont des rumeurs. Je ne commente pas les rumeurs. En défense centrale, Adrien Louveau fait de bonens séances, et Massadio Haïdara avec sa polyvalence. Ismaël Boura est ausis présent avec une très bonne prépa. Cela fait sept joueurs. On en rajoutera pas de huitième."