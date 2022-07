Officiel: Jonathan Clauss transfÃ©rÃ© Ã  Marseille

C'est désormais officiel : Jonathan Clauss quitte le RC Lens après deux saisons, pour environ 9M€ plus deux en bonus.

Le joueur fait un choix mesuré et logique: Avec son objectif d'une participation à la Coupe du Monde au Qatar en novembre, l'OM représentait la meilleure solution entre la possibilité de jouer la Ligue des Champions, tout en ne s'éloignant pas d'une certaine zone de confort, à savoir la Ligue 1.

Le RC Lens devrait pouvoir compter sur Frankowski et Cabot pour prendre la relève. Mais une recrue, que ce soit à gauche ou à droite, n'est plus à exclure. Le montant du transfert correspond à celui attendu par le club depuis le début du mercato, à savoir 10M€. Une somme enfin, en ligne avec les prix du marché, pour un néo-international à qui il ne restait qu'une année de contrat.