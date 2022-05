Lens - AS Monaco : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens du dernier match de la saison, qui s'est soldé sur un score nul, 2 buts partout. Les lensois ont encore montré leur mental et leur générosité en allant égaliser dans les dernières minutes du match. Une soirée et une saison réussie malgré l'absence de qualification européenne, l'OGC Nice l'ayant emporté dans le même temps à Reims.

FARINEZ (6) : Il ne peut pas grand chose sur les deux buts monégasques. Auteur d'une belle parade en fin de match.

GRADIT (7) : Volontaire, il a participé sur le plan offensif à quelque reprises. Averti d'un carton jaune, il sort en fin de match pour donner ses dernières minutes de jeu à Yannick Cahuzac.

DANSO (6) : Auteur d'un match assez solide, il est malheusement impliqué sur l'égalisation monégasque.

MEDINA (7) : De la grinta et de la disponibilité, il sauve lui aussi une balle de but sur sa ligne.

Mais il est impliqué avec Danso sur le but du 1-1.

CLAUSS (7) : Il a fait les différences sur le flanc droit et a varié son jeu. Peu précis dans ses centres, il réussi nénamoins celui de l'ouverture du score.

FRANKOWSKI (7) : Buteur sur l'ouverture du score, il a maitrisé sa zone mais sans pouvoir plus créer le danger.

Sorti à la 69ème pour Machado, qui a montré beaucoup d'envie d'aller de l'avant.

DOUCOURE (6) : Peu en vue au milieu de terrain, il n'a pas réussi à amener le surnombre non plus ou à se mettre en position de frappe devant.

FOFANA (6) : Il a réalisé une bien meilleure première période que la seconde, où il a moins réussi à conserver et faire ivre le ballon.

Une action de grande classe qui aurait pû finir en but à la 21ème.

PEREIRA DA COSTA (7) : Très à l'aise balle au pied, il a réussi à percer la défense monégasque dans les petits espaces.

Remplacé par Corentin Jean à dix minutes de la fin.

SOTOCA (3) : Il a raté tout ce qu'il a entreprit. De meilleurs choix ou plus de précision auraient permis à Lens de marquer rapidement dans les débuts de périodes. Remplacé à la 69ème par Saïd..

KALIMUENDO (6) : Toujours impressionnant dans sa capacité à conserver le ballon. Il n'a plus eu les cartouches pour marquer une fois la demi-heure de jeu passée.

Remplacé par Ganago, qui égalise en renard des surfaces.