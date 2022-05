Troyes - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Troyes - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 3-1.

Lens peut encore rêver à l'Europe, grâce à cette victoire sur Troyes. D'abord en manque d'intentions, les lensois ont dû subir l'ouverture du score troyenne sur un tir contré par Fofana. Jonathan Clauss a ensuite permis de revenir aux vestiaires avec un avantage flatteur de 2 buts à 1, après deux passes décisives pour Danso et Kalimuendo. Le second acte a été bien plus conforme à la physionomie attendue de la rencontre. Clauss, encore lui, a scellé la victoire lensoise avec un troisième but sur coup-franc et à l'aide d'un rebond qui trompe Gallon.

FARINEZ (6) : Il ne peut rien sur le but troyen de Biancone, dont le tir est contré par Fofana. Il est sorti de sa surface, un point sur lequel il a certainement travaillé par rapport à ses derniers matchs. IL est resté concentré jusqu'au bout et a fourni une prestation en progrès dans l'ensemble.



MEDINA (6) : Beaucoup d'envie de l'argentin qui a souvent remonté le ballon et poussé son équipe vers l'avant. Il était à la limite du hors-jeu sur le but de Jonathan Clauss. Averti pour une semelle sur Yoann Touzghar.



DANSO (7) : Le solide défenseur central a effectué un geste d'attaquant lorsqu'il a repris, victorieusement, un ballon sur un corner de Jonathan Clauss. Un but qui vient parachever une nouvelle belle prestation défensive.



GRADIT (6) : A joué son rôle dans la construction à partir de la défense, il s'est notamment illustré en début de seconde période en amorçant un mouvement avec Seko Fofana et Cheick Doucouré. Solide derrière, surtout en première période.



CLAUSS (9) : Impliqué dans les trois buts lensois, il a lourdement pesé sur le score final de la rencontre. D'abord peu inspiré dans ses corners, il trouve Danso peu avant pour l'égalisation lensoise. Juste avant cela, il avait déjà réglé la mire sur coup-franc, puis en trouvant Sotoca au premier poteau. Sa passe très bien dosée pour Kalimuendo fait la différence sur le 2ème but. Il inscrit enfin son 5ème but personnel en L1 cette saison grâce à un nouveau coup-franc bien dosé, avec l'aide du rebond très recherché dans les six mètres. Masterclauss.



FRANKOWSKI (5) : Il a vécu une soirée assez dure, et a commis beaucoup de fautes. Pas assez incisif, il a été remplacé par MACHADO.



FOFANA (7) : Il a manqué de chance puisqu'il détourne le ballon et trompe Farinez sur l'ouverture troyenne. Mais il en a vu d'autres et cela ne l'a pas atteint le moins du monde. Très présent à l'offensive comme à son habitude, il a même terminé la rencontre un cran plus haut, après la sortir de Pereira Da Costa.



DOUCOURÉ (7) : Match solide du milieu défensif qui a sû fournir son abattage habituel. Moins en réussite dans les mouvements offensifs auxquels il a participé.



PEREIRA DA COSTA (5) : Cette fois-ci il ne s'est pas montré décisif, mais il s'est tout de même montré sur quelques actions même s'il aurait pû faire mieux, surtout lors de la première période. Remplacé par BERG.



SOTOCA (5) : Il a eu l'occasion de marquer suite à un corner de Clauss, mais a buté sur Gallons comme d'autres ce soir. A semblé moins présent qu'à l'accoutumée.



KALIMUENDO (7) : Intenable devant, il a illuminé le match grâce à son but, un lob en première intention suite à une ouverture de Clauss. Remplacé par GANAGO en fin de rencontre.