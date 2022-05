Reims - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Reims - Lens qui s'est joué ce dimanche. Menés 1 à 0 sur un contre en première mi-temps, les lensois ont finalement arraché la victoire 2-1 dans les arrêts de jeu grâce à l'inévitable Seko Fofana. Dominateurs dans la possession du ballon, la victoire est méritée même si le piège de l'une des meilleures défenses de L1 a bien failli fonctionner.

FARINEZ (4) : Il a eu du mal dans son placement et ses choix en ce qui concerne les sorties. A le mérite de sauver un ballon de lob qui aurait été synonyme de 2-1 pour Reims.



MEDINA (6) : On a retrouvé un Facundo Medina dur sur l'homme et prompt à réagir. Beaucoup d'envie, un peu moins bien canalisée que dernièrement.



DANSO (7) : Un beau tacle sur Touré qui sauve son équipe, et bien plus présent sur ses relances. Il aurait aussi pû marquer de la tête sur corner.



GRADIT (5) : Battu et pas assez agressif sur l'ouverture du score de Zeneli. Une belle frappe qui ne passe pas loin aurait pû faire basculer son match du bon côté, mais il reste insuffisant.



CLAUSS (6) : Très présent et dangereux à chacun de ses débordements ou combinaisons, on regrettera son manque de précision tout au long de la partie.



DOUCOURÉ (6) : Comme d'habitude, il a tenu son rôle derrière ses milieux de terrain qui étaient très portés vers l'avant vu la domination lensoise. Une seule tentative de frappe, trop écrasée, en début de match.



FRANKOWSKI (6) : Remuant au début du match, il n'a pas trouvé le bon tempo pour combiner. Toujours un peu en manque d'agressivité sur ses actions défensives. Remplacé à l'heure de jeu par MACHADO.



FOFANA (8) : Un match plein, un but sur un service de Ganago et une nouvelle casquette de héros du match. Il a une nouvelle fois porté le racing vers le haut, et permet de prouver que ce groupe ne lâchera rien jusqu'à la fin de la 38ème journée!



PEREIRA DA COSTA (7) : Le petit pince est insolent d'efficacité. Il délivre la passe décisive de l'égalisation de Sotoca. Il avait l'air à aise dans les petits espaces d'une défense rémoise regroupée. Remplacé plutôt tôt par KAKUTA, lui aussi dans un bon jour et généreux dans ses efforts.



SOTOCA (6) : Avec la domination lensoise, il n'a pas eu besoin d'effectuer beaucoup d'aller-retour. Positionné cette fois-ci à gauche de Kalimuendo, il a eu plus l'occasion de se montrer décisif. Après une première période ratée à ce niveau-là, il a été à la conclusion et en première intention d'un beau mouvement lensois. Remplacé par GANAGO (79ème), qui a comme les autres remplaçants entrés en jeu effectué une belle entrée. Il offre la passe décisive pour Fofana, et les trois points de la victoire.



KALIMUENDO (6) : Il a commencé pied au plancher en étant partout sur le front de l'attaque. Semblait alors plus à l'aise sur le côté droit de celle-ci. Mais il n'a pas pû se procurer d'occasion franche. Remplacé par SAID (64ème), qui a sû ramener de la fraicheur devant.