RC Lens - FC Nantes : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Nantes qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 2 buts partout, après avoir été menés 2 à 0 en infériorité numérique.

Comme face à Nice et au PSG, les lensois sont parvenus à revenir dans le match en jouant à dix contre onze. Une déception pour la course à l'Europe, mais un point de gagné par rapport au scénario.

FARINEZ (5) : Entré en jeu suite à l'expulsion de Leca, il bénéficie de la sortie de Frankowski. Doit mieux faire sur le but du 2-0, où il repousse le ballon sur M. Simon. Il sauve le point du match en fin de match devant Coulibaly.



HAÏDARA (4) : Il a commencé dans l'axe gauche, avant d'être repositionné latéral après l'expulsion de Leca. Remplacé à l'heure de jeu par un MACHADO plus offensif, il n'avait pas montré son meilleur visage ce week-end.



WOOH (4) : Il a mal digéré sa mise en lumière de la semaine passée. Son début de match en particulier n'a pas été au même niveau que ses dernières prestrations. Il s'est remis dans le bon sens en seconde période.



GRADIT (6) : En cause sur le ballon qui mène à l'expulsion de Leca. Malgré cela, il a tenu son rôle de patron de la défense aussi bien en tant que relanceur, qu'en compensant sur le côté de son jeune coéquipier Wooh lorsque Lens a évolué à 4 derrière. Dans la difficulté, il a affirmé la constance qui est la sienne depuis le début de saison.



CLAUSS (7) : Il a montré une capacité d'adaptation dans son jeu lorsqu'il a dû descendre d'un cran, avec beaucoup de travail défensif. Sa générosité lui a permis de ne pas pour autant cesser d'exister offensivement.



FOFANA (7) : Omniprésent au milieu, il a remonté un nombre incalculable de ballons. Très efficace dans cet exercice en seconde période, on mettra juste à son décrédit de l'imprécision quand il s'est retrouvé lui-même en position de faire le dernier geste. Auteur d'un brillant contrôle orienté qui mène au but de Pereira Da Costa.



DOUCOURÉ (5) : Peu en vue en début de match, il n'a pû aider à endiguer les offensives nantaises amenant les buts. Plus présent ensuite où il s'est aussi montré un can plus haut.



PEREIRA DA COSTA (6) : Il avait mal démarré son match en ratant chacune de ses actions. Il s'est remis au diapason après la pause, et se montre une nouvelle décisif en réduisant le score.



SOTOCA (4) : Comme d'habitude quand Lens est en difficulté, il a été parfois salvateur derrière. Il a aussi eu l'occasion de se montrer décisif, en vain. Remplacé par SAÏD à l'heure de jeu qui a parfaitement rempli son de super-sub. Il provoque le pénalty, indiscutable, menant au 2-2.



GANAGO (4) : Comme face à Nice, il n'a pas sû profiter de cette titularisation. Il a été plus efficace dans l'utilisation du ballon, mais doit faire mieux pour se mettre au niveau de KALIMUENDO. Remplacé par ce dernier à l'heure de jeu, qui, comme face à Nice une nouvelle fois, s'est montré décisif en transformant le pénalty du 2 -2.