Paris SG - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Paris SG - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

C'est un nouvel exploit de l'équipe lensoise, qui a longtemps tenu la dragée haute à des parisiens qui n'auront pas sû, malgré leur reprise du titre au LOSC, se réconcilier avec leur public. Côté racing, c'est la confirmation de l'état d'esprit irréprochable du groupe, qui est encore allé glaner un point précieux dans la course à l'Europe, en infériorité numérique, deux semaines après la victoire face à Nice.



L'expulsion de Kevin Danso a en effet été un coup dur pour les lensois qui s'étaient montrés solides, et auraient même pû mener au score jusqu'alors. Messi a ouvert le score pour les parisiens peu de temps après. Corentin Jean, entré à dix minutes de la fin, a lui repris le centre-tir de Machado, pour une égalisation juste avant les arrêts de jeu.

Lens reste septième à cinq points du podium occupé par Monaco, mais tout reste possible lors des quatres dernières journées.

LECA (8) : Il a effectué un match de haut niveau, repoussant les tirs parisiens et se montrant être un dernier rempart fiable. Il est battu sur la frappe lointaine de Messi, même s'il était un peu masqué.



WOOH (7) : Lui aussi auteur d'un grand match, il sauve un ballon sur la ligne devant Mbappé. Pas souvent pris en défaut, le jeune défenseur tient un match référence.



DANSO (7) : Injustement et sévérement averti par deux fois, il est exclu à la 57ème minute ce qui change la donne de la rencontre, et rendait la mission impossible aux lensois. Avant cela, il s'était montré impérial, y compris en jouant avec son premier carton acquis dès la 9ème minute.



GRADIT (6) : Peu en vue il a sû se contenter de ses tâches défensives, souvent aidé par les retours de Clauss.



CLAUSS (5) : Peu précis sur ses coup de pied arrêtés, il rate l'ouverture du score en cherchant certainement à trop bien faire avec son plat du pied (40ème). Plus précieux en phase défensive où il a aidé à bloquer son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé. Remplacé par Machado, passeur décisif pour Jean.



DOUCOURÉ (7) : Le milieu de terrain lensois a été à la base d'une rencontre où la solidité défensive était obligatoire pour le RC Lens; Cheick Doucouré y a joué son rôle en vérouillant l'entrejeu du mieux qu'il pouvait, y compris après l'expulsion de Danso.



FRANKOWSKI (5) : Il a soufflé le chaud et le froid. Présent derrière quand il a fallu, il a manqué d'impact sur les coups à jouer devant. D'abord replacé à droite après la sortie de Clauss, il a été remplacé à 10 minutes de la fin par Corentin Jean, héros lensois de la soirée par son égalisation à la 88ème.



FOFANA (8) : Grand match du milieu de terrain qui a été très en vue par son volume, comme d'habitude, et sa capacité à remonter la balle tout en puissance. Il met d'ailleurs trop de force dans ses deux tentatives Point négatif: Il a de nouveau impressionné les observateurs, y compris parisiens!



PEREIRA DA COSTA (4) : Le jeune milieu offensif a eu du mal à briller. Il faut dire que l'opposition ne lui a pas permis de prendre le temps de s'exprimer. Remplacé par Ganago.



SOTOCA (6) : C'était le cinquième milieu de l'équipe mais il a aussi pû se montrer devant, y compris en y évoluant seul avant l'entrée de Ganago. Remplacé par Saïd, dans le coup lui aussi sur l'égalisation lensoise.



KALIMUENDO (4) : Face à son club, il n'a pas eu l'occasion de se mettre beaucoup en avant. Remplacé par Haïdara, un choix tactique de Franck Haise pour recomposer sa défense après l'expulsion de Danso.