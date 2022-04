Lens - Montpellier : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour la rencontre Lens - Montpellier, qui s'est soldée par une victoire lensoise sur le score de 2 à 0.

Les lensois se rapprochent des places européennes grâce à ce résultat dessiné par David Pereira Da Costa en première période, et conclut par Ignatius Ganago malgré un second acte dont la maîtrise était passée côté visiteurs.

Nice est à un point ce soir, et les principaux accessits européens à trois. Y compris la Ligue des Champions.

FARINEZ (6) : Dans la continuité de sa bonne prestation dans le derby, il a sorti les arrêts qu'il fallait pour que Lens reste solide.

Un petit peu en délicatesse avec ses dégagements à deux reprises.

WOOH (5) : Un match où on l'a peu vu, donc propre, hormis ses une ou deux erreurs de jeunesse habituelles.

DANSO (6) : Solide et le patron de la défense artésienne, il a assuré.

GRADIT (8) : Très en vue, il a animé le début de match lensois d'un point de vue offensif, avec deux percées balle au pied.

Il a continué en seconde période, et est aussi à créditer de quelques interceptions précieuses.

MACHADO (5) : Titularisé pour la première fois depuis sa blessure, il a réalisé un match anodin offensivement.

Mais il s'est montré décisif à deux reprises dans sa surface.

CLAUSS (6) : Son début de match laissait présager une bonne prestation malgré deux actions où il s'était montré absent.

A ensuite perdu en précision sur ses corners. Il s'illustre néanmoins en passant pour P. Da Costa sur l'ouverture du score.

Son coach l'a certainement jugé fatigué et l'a sorti pour FRANKOWSKI. à la 67ème minute.

DOUCOURE (6) : Il a commis une petite erreur technique en première période et a ensuite eu son rendement habituel, y compris dans quelques mouvements offensifs.

Sort sur blessure à 10 minutes de la fin.

FOFANA (5) : Peu précis sur ses transmissions, il a aussi eu tendance à ralentir le jeu. Marque mais oit son but refusé pour une position de hors-jeu.

Son volume a été plus précieux en situations défensives.

PEREIRA DA COSTA (8) : Le jeune milieu offensif montre une constance étonnante. Il est l'homme du match, en ouvrant le score suite à un slalom dans la surface.

Aligné au même niveau que Fofana, il a aussi montré beaucoup d'activité, et de l'aisance technique. Effectue une faute intelligente qui lui vaut un carton jaune, et d'être remplacé par BERG peu de temps après.

SOTOCA (6) : Dans son rôle hybride habituel, il a été précieux tout aussi bien derrière que dans son pressing et ses remontées de balles.

Devant, il s'est montré uniquement à la construction.

KALIMUENDO (5) : Il s'est bien battu sur se sprises de balle mais a manqué d'inspiration pour se mettre en position favorable.

Remplacé par GANAGO qui marque enfin à nouveau, et clos le match.