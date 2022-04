LOSC - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match LOSC - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-1.

Les lensois ont parfaitement joué le coup, en ouvrant le score dès la 3ème minute par Frankowski, l'homme des derbies. Ils ont ensuite dominé la majeure partie de la mi-temps en se montrant dangereux en attaques rapides, et logiquement enfoncé le clou par Kalimuendo à la 37ème minute. La réduction du score lilloise juste avant la pause est la seule tâche dans cette période.

La seconde allait être d'une autre physionomie. Ravigorés par leur but, les lillois ont dominés par la possession dès l'entame du deuxième acte. Bien plus présents au pressing, ils ont obligé les sang et or à faire le dos rond. Mais les lensois ont montré une grande solidité et ont réussi à conserver leur avantage. Ils ont même repris le contrôle du ballon après 70 minutes de jeu. Le score n'évoluera plus, et Lens remporte son troisième derby sur trois cette saison!

Cerise sur le gâteau, ils repassent devant Lille au classement, 7èmes avec 50 points.

FARINEZ (7) : Un bon match du vénézuélien qui a surtout sû s'imposer dans les airs. S'il n'a pas encore le style rassurant de Leca, il a aussi pû compter sur ses poteaux. Dommage qu'il ne s'interpose pas sur le ballon de but, mais il devait s'attendre à ce que Gradit joue son duel.



MEDINA (7) : On le sait, l'argentin apprécie les rencontres électriques et engagées. Il a sû s'imposer même lorsque Lens été acculé.



DANSO (7) : Il a soufflé le chaud et le froid en tantôt semblant à la limite de la rupture, tantôt s'interposant et relançant vers l'avant avec aisance. Mais Lens a tenu le score et il a abattu le travail nécessaire au milieu de la défense centrale.



GRADIT (6) : Il a démarré fort le match mais l'a un peu gâché sur deux faits de jeu. Il ne joue pas le duel sur le but lillois, et a aussi été averti à la pause pour une altercation avec Renato Sanchez.



CLAUSS (6) : Il a bien joué les quelques coups qu'il a eu à négocier, mais il s'est aussi illustré sur certaines phases défensives. Dans le coup sur le but de Kalimuendo.



FRANKOWSKI (7) : L'homme des derbies puisqu'il a lancé le racing dès la 3ème minute en marquant de l'extérieur pied droit suite un corner mal renvoyé. Toujours limite en phases défensives, notamment dans la surface, mais tout s'est bien passé pour lui ce soir.



FOFANA (6) : Touché rapidement, il est resté sur le terrain jusqu'à la 85ème minute. Il a sû être un relai précieux et bien tenir le ballon, en se projetant moins que d'habitude.



BERG (6) : Titularisé en l'absence de Doucouré, suspendu, le norvégien a encore été un peu trop discret. Mais il a sû jouer son jeu d'interceptions et compenser les déplacements de ses coéquipiers. A revoir.



PEREIRA DA COSTA (7) : Le jeune milieu offensif a encore réalisé une excellente prestation, et est à créditer d'une nouvelle passe décisive, sa quatrième en tout, pour Kalimuendo. Il a augmenté son volume de jeu dans le contexte du derby, et semble en capacité de faire des différences plus souvent balle au pied.



KALIMUENDO (7) : Il confirme son regain de forme depuis trois mi-temps avec un but crucial pour la victoire. Il avait néanmoins raté le coche à pas moins de trois reprises avant cela. Remplacé par un Ignatius Ganago encore décevant.



SOTOCA (5) : Un match où l'attaquant s'est sacrifié, en redescendant sur le terrain partout où s'était nécessaire. Il a ainsi pû apporter le surnombre plutôt au milieu que devant. Remplacé par Cahuzac, qui a suivi la même doctrine, et n'a pas attendu beaucoup de temps pour écoper d'un avertissement!