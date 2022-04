RC Lens - OGC Nice : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OGC Nice qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-0, au terme d'un match au scénario inédit. Rapidement et sévérement réduits à dix, les lensois ont fait le dos rond en première période, avant de revenir le couteau entre les dents et de renverser la rencontre. Arnaud Kalimuendo, entré à la pause, a signé un doublé.

LECA (8.5) : Il a été impérial tout au long du match, mais surtout en première période où il maintien son équipe à flot en repoussant les assauts niçois. Sans cela, le racing n'aurait pû espérer acquérir quelque chose en seconde période, et encore moins remporter la victoire.



MEDINA (7) : L'argentin évolue comme un poisson dans l'eau lors de ces rencontres électriques. Il a néanmoins sû garder son calme et a livré son rendement habituel, avec en sus quelques percées. Il est d'ailleurs présent dans la surface sur l'ouverture du score de Kalimuendo.



DANSO (6) : Présent et solide, il a parfois été à la limite. Un bon match, simplement juste un peu en dessous de certains de ses coéquipiers.



GRADIT (7) : Toujours présent, il garde sa constance quelque soit la difficulté du match. Auteur de quelque bonne interceptions.



FRANKOWSKI (7) : Titulaire surprise (Clauss ayant débuté sur le banc), il a sû avec le reste de l'équipe hausser le ton en seconde période. Impliqué sur le troisième but.



FOFANA (6) : Encore auteur de quelque mauvais choix ou fautes techniques, il n'est toujours pas revenu au niveau étincelant qui était le sien. Mais il reste indispensable par sa présence et son volume dans son secteur de jeu. Economisé en fin de match et remplacé par Berg, toujours discret en raison de son faible temps de jeu.



DOUCOURÉ (8) : Gros match de Cheick Doucouré qui est impliqué sur les trois buts lensois et inscrit surtout le second. Avant cela, il avait réalisé une première période par exempt de tout reproche, dans le ton d'une équipe lensois débordée mais sans rompre. Il provoque également l'expulsion de Lemina, qui scelle le sort du match.



PEREIRA DA COSTA (7) : Le jeune meneur de jeu a sû revenir bas et faire preuve d'abnégation en première période. En seconde, il a activement participé à la réaction lensoise et à la concrétisation de la victoire, avec deux passes décisives. Entrain de prendre de l'ampleur.



GANAGO (3) : Titularisé après avoir reçu l'appui de son coach en conférence de presse, il n'a pas sû saisir sa chance. Certes, la première période n'a pas été à l'avantage des lensois, mais il a tout de même pû (mal) négocier quelques ballons. Remplacé par Kalimuendo dès la pause.



SOTOCA (6) : Discret dans le jeu offensif, il compense comme d'habitude par son volume et sa capacité à redescendre et défendre dans les moments chauds. Remplacé par Machado.



KALIMUENDO (8) : Entré à la mi-temps en remplacement de Ganago dont on attendait le renouveau, c'est lui qui s'est tout de suite mis en action pour la réaction lensoise. Auteur d'un doublé alors qu'il n'a donc joué que 45 minutes, il est l'un des hommes du match avec Jean-Louis Leca et Cheick Doucouré.