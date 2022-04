RC Strasbourg - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Strasbourg - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 1 but à 0, qui met à mal les ambitions européennes du club.

LECA (7) : Le portier a fourni un bon match, rassurant et présent sur toutes ses interventions dans la surface. Il plonge du bon côté sur le pénalty d'Ajorque, avant d'arrêter celui de Gameiro. Pour lui plus que pour d'autres, la défaite 1 à 0 est dure à encaisser.



MEDINA (5) : L'argentin a été à la hauteur dans ce match engagé. Quelques retours in-extremis mais une erreur aussi qui aurait pû donner lieu à un but en fin de première période.



WOOH (6) : Remplaçant de Kévin Danso, suspendu, le jeune défenseur a fournit une bonne prestation, avec plusieurs tacles déterminants en début de match.



GRADIT (5) : Encore un match à la limite pour Jonathan Gradit, qui aurait pû voir une ou deux de ses interventions sanctionnées. Mais le défenseur a répondu présent en passant à travers les gouttes. Remplacé par BERG.



CLAUSS (5) : Semblant d'abord en jambes et avoir parfaitement digéré sn statut d'international, il a disparu du match après une demi-heure de jeu. Remplacé par BALDE.



FRANKOWSKI (4) : Fautif sur le pénalty (il touche le ballon du coude), il n'a pas retrouvé d'efficacité offensivement, malgré un bon centre pour Pereira Da Costa qui dévisse. Un match à mettre à son décrédit d'autant que MACHADO, qui l'a suppléé, semble prêt.



FOFANA (6) : Il semble avoir regagné du jus grâce à la trêve qui lui a fait semble t'il du bien. C'est lui qui a sû se montrer le plus dangereux sur les mouvements initiés lors de la période de domination lensoise.



DOUCOURÉ (5) : Averti à la demi-heure de jeu, il a rempli son rôle mais a eu du mal à maîtriser Jean-Ricner Bellegarde.



PEREIRA DA COSTA (6) : Il a sû se rendre utile au milieu de terrain, où il a été un relai disponible et en mesure de conserver et faire circuler le ballon. Beaucoup moins efficace dans son rendement offensif, il rate la balle d'ouverture du score (51ème). Remplacé par KAKUTA dans un schéma de coaching habituel, qui s'est illustré uniquement quand le ballon partait des corners.



GANAGO (5) : Comme lors de ses dernières sorties, il a d'abord semblé intéressant et volontaire avant de disparaitre du match. Trop souvent signalé hors-jeu. Remplacé par SAÏD.



KALIMUENDO (4) : Peu en vue, il n'a pas sû se rendre utile dans le rôle habituellement réservé à Florian Sotoca. Si on l'a vu redescendre assez bas sur le terrain, il n'a pas réussi à combiner plus haut.