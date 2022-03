Seconde sÃ©lection pour Jonathan Clauss

Ce mardi soir face à l'Afrique-du-Sud, Jonathan Clauss a débuté la rencontre et honoré sa seconde sélection avec les Bleus.

D'abord sifflé par une partie du public de Pierre-Mauroy, Jonathan Clauss a reçu après dix minutes de jeu l'appui des supporters de l'Equipe de France et du RC Lens, qui ont couvert pour leurs encouragements la réaction des partisans lillois.

Le néo-international a fourni une bonne prestation, en gardant peut-être parfois un pied sur la pédale de frein en première période. Il a néanmoins pû fournir quelques centres pour un Olivier Giroud (encore buteur) non loin de pouvoir les reprendre. Parfois un peu esseulé, on regrettera par moment le manque de présence côté droit d'Antoine Griezmann. Il a par contre pû compter ponctuellement sur le soutien de N'golo Kanté.

La France l'a finalement emporté aisément 5 buts à 0.

Sorti à la 88ème minute (remplacé par N'kunku) puis scandé par le stade Pierre-Mauroy, Jonathan Clauss garde toutes ses chances d'être convoqué à nouveau lors du prochain rassemblement, en juin prochain. Pour cela, un pré-requis pour son sélectionneur : Il devra continuer à afficher un niveau de performance élevé en club!