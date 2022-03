PremiÃ¨re sÃ©lection pour Jonathan Clauss

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir Jonathan Clauss en bleu. Dès ce vendredi soir à Marseille, le néo-international a donc honoré sa première cape en entrant en jeu à la 88ème minute, face à la Côte-d'Ivoire de Serge Aurier, et en remplacement de Kingsley Coman à leur poste de piston droit.

Il succède ainsi à Alou Diarra, entraineur adjoint du racing, et dernier lensois à avoir porté le sang et or et le bleu la même saison. Les français se sont imposés sur le score de 2 buts à 1, grâce à un but de Tchouameni, peu de temps après l'entrée de Clauss.

Mardi soir, il aura certainement l'occasion de s'exprimer plus longuement, face à l'Afrique-du-Sud, à Lille.