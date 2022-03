RC Lens - Clermont Foot : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Clermont Foot qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 3-1.

Malgré une ouverture du score clermontoise qui a jeté un froid sur le début de match, le racing récupère trois points précieux avant la trêve et le sprint final.

Florian Sotoca a étincelé dans cette partie grâce à un but rusé en chipant le ballon dans le dos du gardien. Les titulaires innatendus, Pereira Da Costa et Ganago, ont insuflé leur fraîcheur dans une équipe lensoise qui en avait besoin.

FARINEZ (6) : Il a manqué de présence et d'autorité dans sa surface en première période, y compris sur le but clermontois. Bien meilleur en seconde mi-temps, où il a pû montrer un échantillon de son talent sur sa ligne.



HAÏDARA (7) : Il a validé son excellent trimestre de compétition avec un but qui a scellé la victoire lensoise ce samedi. Polyvalent, il avait retrouvé une place de titulaire dans l'axe-gauche en l'absence de Medina. Averti pour une faute assez stupide en fin de match.



DANSO (7) : Il a signé son premier but en Ligue 1 en reprenant un ballon mal dégagé par les clermontois. Il aurait pû inscrire juste avant cela un but de la tête sur corner. Il avait mieux à faire sur le but de ces derniers, mais a de nouveau réalisé une prestation très solide.



GRADIT (6) : Il a démarré tambour battant le match en réclamant beaucoup le ballon et se projetant. Il s'est un peu calmé après l'ouverture du score clermontoise où il se trouve battu, et aurait pû être sanctionné d'un pénalty en seconde mi-temps. Bien présent tout au long du match néanmoins.



CLAUSS (7) : Nouvellement convoqué avec l'Equipe de France, il a vécu une après-midi (et une semaine) certainement chargée en émotion. Mais il n'a pas flanché et a réalisé une prestation à la hauteur de son nouveau statut. Omniprésent flanc droit, où il a beaucoup combiné avec Sotoca, c'est avec les coups de pied arrêtés qu'il a provoqué la décision. Comme souvent quand ce n'est pas sur des centres. Direction Clairfontaine.



FRANKOWSKI (5) : De retour titulaire à gauche, on l'a peu vu. Sur quelques dédoublements avec Fofana, il avait mieux à faire. Il nous a habitué à mieux, mais venant de MLS, la lassitude et la fatigue sont logiques à ce moment de sa saison sur ce continent.



FOFANA (5) : Bien mieux que lors de ses dernières sorties, il est encore loin de son meilleur rendement. La trêve devrait lui faire le plus grand bien, son coach l'a d'ailleurs encore économisé en le sortant dès la 75ème minute. Patrick Berg a pû profiter de ce quart d'heure de temps de jeu, mais il lui faudra bien plus que ça pour s'épanouir et montrer ses qualités.



DOUCOURÉ (6) : Polyvalent au milieu (il a fini un cran plus haut après l'entrée de Berg et s'est aussi retrouvé en position de frappe) on lui a noté une ou deux erreurs techniques quand il était sous pression.



SOTOCA (7) : Buteur sur une action où il a allié ruse et talent, l'angle de sa frappe la rendant très difficile à réaliser. Hormis cet éclair, il avait auparavant beaucoup manqué ses transmissions ou prises de balles, malgré son volume habituel et des automatismes huilés avec Jonathan Clauss.



PEREIRA DA COSTA (6) : Titulaire surprise, il a rendu une copie correcte qui n'a pas fait tellement manquer Gaël Kakuta. Il est le passeur décisif pour Danso sur l'égalisation puisqu'il dévie le ballon de la tête.



GANAGO (6) : Titularisé en place de Kalimuendo, il a effectué beaucoup de courses sur la gauche de l'attaque et a fourni un bon match. Doit encore retrouver l'efficacité. Remplacé à la 65ème par Arnaud Kalimuendo, qui n'a pas pû négocier les quelques longs ballons qui lui étaient destinés.