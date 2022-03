FC Metz - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Metz - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul, 0 à 0. Toujours en panne d'efficacité offensive, les artésiens ont au moins pû compter sur une certaine solidité derrière. Insuffisant pour aborder le sprint final du championnat avec un maximum de confiance.

FARINEZ (6) : Peu sollicité en première période, il n'a pas non plus respiré la sérénité sur une ou deux prises de balle et dégagements. Bien plus en vue en seconde, où il arrête notamment le tir sur coup-franc de Candé. On retiendra qu'il a enfin pû se montrer décisif en championnat avec une clean-sheet à la clef.



MEDINA (5) : Moins en vue que lors de ses précédentes sorties, il a réalisé un match anodin.



DANSO (6) : Toujours très solide dans les duels, il a répondu présent.



GRADIT (5) : Il a un peu souffert face à De Préville mais n'a pas rompu. Discret dans la relance.



CLAUSS (6) : Cette fois-ci, il n'a pas sû faire la décision lorsque ses compères devant et à sa gauche ne l'ont pas faite. Remplacé par Brayann Pereira qui a fait une entrée intéressante.



HAÏDARA (5) : Présent défensivement, il n'a pas pû faire de différence offensivement. Remplacé par Machado pour le dernier quart d'heure qui pourrait rapidement se voir donner une chance d'animer le flanc gauche.



FOFANA (4) : Le capitaine a cette fois-ci réalisé un de ses plus mauvais matchs sous le maillot sang et or. Neutralisé par le milieu messin, il était totalement à court de jus. Remplacé tôt (pour lui) dans la partie par Berg.



DOUCOURÉ (7) : Le meilleur lensois sur le terrain dimanche. On l'a trouvé jusque dans sa surface sur les retours défensifs, mais aussi à l'ouverture sur quelques ballons. Il a même terminé la partie dans un rôle plus offensif après la sortie de Fofana.



KAKUTA (4) : Comme trop à son habitude désormais, il a progressivement disparu de la partie après avoir été plus présent au début du match. Mais il n'a connu aucune réussite dans ce qu'il a entrepris. On attendra encore son prochain coup de génie. Remplacé par sa doublure Pereira Da Costa, qui a mieux combiné avec Ganago.



SOTOCA (4) : Plus offensif que ces dernières semaines, il n'a pas été plus précis. Il a bien réussi quelque remises et a été présent sur certaines phases défensives, mais il a aussi tenté sa chance de trop loin dans un match où Lens avait besoin de cadrer. Averti pour avoir stoppé De Préville irrégulièrement.



KALIMUENDO (5) : Esseulé devant, ses deux soutiens du jour n'ayant pas brillé non plus. Il a sû jouer intelligemment lorsqu'il était battu ou se sentait sur le point de l'être. Remplacé par Ganago qui a montré son bon visage.