RC Lens - Brest : Les notes MadeInLens

Mauvaise opération pour des lensois qui auront dominé leur sujet, samedi à Bollaert-Delelis, face à Brest. La défaite 1 à 0 a encore montré les limites des sang et or en matière d'efficacité offensive. Les brestois eux, auront pris six points sur six cette saison face au racing.

LECA (6) : Rassurant en première mi-temps, il perd de peu son duel face à Honorat. Frustrant.



MEDINA (6) : Il a été beaucoup porté sur l'avant après l'ouverture du score. Avant cela, il a été moins en vue sur le plan défensif que ces dernières semaines. Remplacé par Ganago, qui aurait dû obtenir un pénalty assez évident.



DANSO (6) : Il a effectué une excellente première période avant de se trouver en faute sur le but d'Honorat.



GRADIT (7) : De bons gestes défensifs dans une nouvelle bonne prestation pour Gradit.



CLAUSS (7) : Beaucoup d'appels et de différences effectués sur son côté. Dommage que ses centres n'aient pas trouvé preneur ou que ses tentatives n'aient pas connu la même réussite que la semaine dernière! Remplacé par le revenant Machado.



HAÏDARA (5) : Les brestois sont souvent passés sur son côté, et il s'est trop peu montré offensivement. Remplacé par Frankowski.



DOUCOURÉ (6) : Très présent au milieu de terrain, il a aussi pû distiller quelques passes bien senties vers l'avant. Touché en fin de première période, il a tenu son rang jusqu'à son remplacement par Berg.



FOFANA (5) : Assez esseulé, il n'a pas eu l'impact habituel sur la partie. En manque de puissance, on ne l'a pas vu effectuer de percées



SOTOCA (4) : Toujours aligné au milieu de terrain dans la formation de départ, son abattage ne s'est pas suffisamment transformé en occasions tranchantes, même s'il a bien combiné côté droit. Rate l'immanquable peu avant l'ouverture du score brestoise.



KAKUTA (7) : Il a montré un excellent visage en accélérant le jeu et déployant son aisance technique. Sa tentative de lob a aussi montré qu'il était en confiance. Il a aussi provoqué de nombreuses fautes. Remplacé par Pereira Da Costa après avoir de nouveau un peu disparu à l'heure de jeu.



KALIMUENDO (5) : Ses déplacement sont beaucoup perturbés la défense brestoise, et son pressing a été constant. Malheureusement, il a aussi parfois manqué à l'appel dans la surface.