SCO Angers - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match SCO Angers - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-1, après avoir été dominés. Mais ils ont aussi sû rebondir suite à l'expulsion de Chô.

LECA (5) : Avant d'être battu par Fulgini, il aurait pû aussi l'être en début de match sur une sortie incertaine.



MEDINA (7) : A la lutte avec Boufal, il a rempli sa fonction avec un nouveau bon match pour l'argentin. Parfois au dernier moment, parfois à la limite, il a néanmoins toujours répondu présent.



DANSO (6) : Solide comme à son habitude, il a répondu présent malgré la pression angevine la majeure partie du match.



GRADIT (6) : Pour son retour, il a été un peu sur la réserve et moins en vue que lors de ses meilleures sorties. Mais il devrait rapidement retrouver son rythme.



CLAUSS (7.5) : Un peu absent en première période, il a profité du changement de sens du match après l'expulsion de Chô, d'un Petkovic peu sûr de lui, et du soleil, pour sceller la dynamique des scoïstes. Il centre d'abord pour provoquer le CSC de Mendy, avant de marquer d'un centre-tir qui fini en lob victorieux. On ne peut pas vraiment en demander plus en terme d'impact.



HAÏDARA (5) : Nettement moins en vue que dernièrement, alors qu'il s'était montré en forme depuis son retour de la CAN. Remplacé par Frankowski qui n'a pas eu le temps de relancer la concurrence sur le flanc gauche.



FOFANA (5) : Cette fois-ci, le leader lensois s'est peu montré. En première période, il s'est surtout occupé de Fulgini. En seconde, il a eu quelque bons ballons, sans se montrer aussi efficace. Remplacé pour casser le rythme des arrêts de jeu par Berg.



DOUCOURÉ (5) : Averti à la demi-heure de jeu, son carton a revêtit une autre importance lorsqu'il n'a pas attaqué Fulgini sur son ouverture du score. Mais c'est Boufal qui aurait pû marquer s'il n'avait pas réalisé cette faute.



SOTOCA (5.5) : Il embrasse complétement son nouveau rôle de milieu de terrain, mais devra encore y progresser pour influer plus sur le jeu. Il manque un tir à la demi-heure de jeu.



KAKUTA (4) : En position de soutien de Kalimuendo, il n'a guère profité du travail abattu par un Sotoca situé cette fois-ci derrière lui. Il a tenté, par deux fois, de loin, sans succès.



KALIMUENDO (4) : Plus esseulé devant, il ne s'est pas beaucoup montré. A travaillé au premier pressing, et a eu une occasion de but, mais il arrive un temps trop tard sur le ballon et Petikovic.