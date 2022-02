RC Lens - Lyon : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Lyon qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout, en réalisant un match complet et auraient même pû espérer mieux qu'un point.

FARINEZ (5) : Il avait mieux à faire sur le but lyonnais, mais est aussi très bien intervenu dès le retour des vestiaires.



MEDINA (7.5) : Auteur d'une grosse première période, avec plus d'aisance technique que ce que l'on lui connaissait. Il confirme sa forme du moment qui fait de lui le patron de la défense.



DANSO (6) : Bon dans les duels, il a réalisé un match propre.



WOOH (5) : Plusieurs erreurs dommageables pour le jeune défenseur qui autrement ne faisait pas un mauvais match. Impliqué sur le but lyonnais.



CLAUSS (7) : De retour en forme puisqu'il a eu de cesse d'accélérer le jeu vers l'avant dès qu'il recevait le ballon. Buteur après avoir bien suivi l'action initiée par Gaël Kakuta pour Kalimuendo.



HAÏDARA (6) : Toujours aussi en forme depuis son retour de la CAN. Il est néanmoins impliqué au départ de l'action menant à l'égalisation lyonnaise.



FOFANA (7) : Il a tenu son rôle dans la guerre au milieu de terrain. Il a eu de multiples actions pour se projeter et l'une d'elle l'a vu buteur mais aussi fautif après avoir contrôlé involontairement de la main. Il ne lui a pas manqué grand-chose pour ressortir encore une fois du terrain en tant que héros du match.



DOUCOURÉ (6) : Il est monté en puissance au cours du match, mais a dû cette fois-ci se contenter de ses tâches défensives devant l'armada lyonnaise.



KAKUTA (7) : Un Kakuta en forme qui a sû produire du jeu avec la justesse technique qui lui manquait un peu dernièrement. Remplacé par Pereira Da Costa en fin de matcth, qui l'a parfaitement suppléé.



KALIMUENDO (6) : Il a eu les ballons pour marquer, c'est Clauss qui a terminé le travail pour lui dès la 13ème minute. Moins présent au pressing que dans ses derniers matchs, il s'est éteint ensuite avant d'être tardivement remplacé par Ignatius Ganago.



SOTOCA (6) : Il a joué encore plus bas qu'habituellement, abattant parfois le travail d'un troisième milieu de terrain défensif. Mais cette fois-ci, sa participation au jeu rapide vers Kakuta notamment a été plus efficace.