FC Lorient - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Lorient - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 0 .

Les lensois ont rendu une pâle copie marquée par leur incapacité à s'approcher du but adverse, et avec une efficacité défensive toujours aussi faible. Le déséquilibre prôné par le 3-5-2 artésien ne surprends plus, et le manque d'efficacité de ses attaquants a été encore plus criante face à l'ancienne lanterne rouge de Ligue 1. Le racing se repositionne plus que jamais en milieu de tableau au classement.

LECA (4) : Un seul arrêt décisif pour éviter prématurément le 2-0, mais encore deux buts encaissés pour le portier lensois. Insuffisant pour gratifier le gardien d'un match neutre.



DANSO (4) : Symbole de l'étiolement de la défense lensoise, celui qui en était le patron ne se montre plus que pour ses fautes "intelligentes" sur les contres adverses.



MEDINA (5) : Un début de match difficile sur le plan technique, mais on sent que l'argentin réponds aux demandes de son coach sur sa prise de risque à la relance. Il a aussi un peu calmé son jeu, il ne lui reste plus qu'à trouver le bon équilibre. Mais tout cela a encore été insuffisant pour peser sur la qualité de la ligne défensive.



CLAUSS (5) : Il a manqué d'un peu de précision sur ses centres et ses coup de pieds arrêtés, mais a réussi dans l'adversité à combiner malgré tout.



HAÏDARA (5) : Le retour du malien a été plutôt réussi et il s'est montré en jambes, mais on a aussi retrouvé ses limites sur le plan offensif, sans non plus empêcher une nouvelle déroute derrière. Un ou deux bons centres, sans personne pour les réceptionner.



FOFANA (4) : Le capitaine a été muselé sur toute la première période, avant de se positionner plus haut mais sans plus de succès. Totalement à cours de ressources, le jeu lensois a alors montré sa dépendance à son leader.



BERG (5) : Une titularisation qui a auguré quelques bonnes promesses, dans sa capacité à bien se situer et à transmettre rapidement le ballon. Il doit encore trouver des automatismes notamment sur quelques ballons mal appuyés. Sacrifié de manière inutile par son coach qui a préféré rassurer ses hommes en remettant Doucouré sur le terrain, dix minutes avant le 2-0.



KAKUTA (4) : Il ne montre que son côté le moins flamboyant depuis quelques matchs. Capables de bons éclairs, il ne pèse néanmoins pas suffisamment pour constituer le danger. Plus utile dans ses replis défensifs côté droit.



SAÏD (3) : Trop court de la tête sur un centre d'Haïdara et un beau mouvement que Kalimuendo ne conclut pas. Un bilan trop maigre pour son coach qui l'a sorti dès la mi-temps.



KALIMUENDO (5) : Il a montré un jeu sans ballon toujours aussi intelligent mais n'a pû effectuer de miracle avec le peu de ballons exploitables qui lui sont parvenus.



WOOH (4) : Entré à la place de GRADIT qui se blesse seul au mollet (30ème), il a ensuite été sacrifié par son coach lors du passage à quatre derrière.



SOTOCA (3) : Entré à la mi-temps pour remplacer Saïd, il n'a guère fait mieux. Plutôt transparent par rapport à son volume habituel, il a surtout illustré son inconstance devant le but avec son face-à-face manqué contre Dreyer (69ème) et son arrière-garde.