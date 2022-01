RC Lens - OM : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OM qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite à dominicile sur le score de 2 buts à 0.

Le RC Lens a été totalement submergé lors de ce match face à des olympiens meilleurs dans tout les compartiments du jeu. Pressés très hauts en première période, il a encore fallu attendre l'ouverture du score pour voir les lensois réagir et déployer plus de jeu. Insuffisant face à un adversaire qui sait se montrer très solide une fois qu'il mène. Face au nouveau dauphin du PSG, le racing a pu mesurer l'écart qui existe encore entre les deux effectifs.

FARINEZ (5) : L'alternance avec Jean-Louis Leca a commencé, et pour sa première titularisation depuis celle-ci, le vénézuélien a eu un match difficile. D'abord chanceux (29ème), il a été pris à contre-pied sur le pénalty de Payet. En seconde période, il repousse une frappe puissante du même Payet, avant d'être battu à son premier poteau sur le second but. Il semblait néanmoins assez confiant dans ce match.



MEDINA (4) : L'argentin est fautif sur le pénalty concédé et sa réaction sans réelle contestation en est certainement la preuve. Assez en jambes autrement.



DANSO (4) : L'autrichien a aussi connu un match difficile tant le racing a dû défendre bas. Averti pour une faute "intelligente".



GRADIT (6) : Le seul défenseur qui a sû apporter quelquechose hier sans se montrer acculé à son but. On l'a même retrouvé aux avant-postes sur un action d'égalisation.



CLAUSS (3) : Certainement un des matchs où il a été le plus aux abonnés absents. La tactique marseillaise l'empêchant de trouver les espaces dans lesquels il brille habituellement. Pas non plus de coups de pieds arrêtés pour faire la différence.



FRANKOWSKI (5) : Un peu plus disponible que son coéquipier côté droit, il a été présent sur quelques actions que ce soit défensivement ou offensivement.



DOUCOURÉ (5) : Avec un pressing haut des marseillais, il a dû cravacher dans l'entrejeu. Sans pouvoir bien transmettre le ballon même si c'est lui qui tente une frappe en fin de course et trop écrasée pour se montrer dangereuse.



FOFANA (4) : Le capitaine a été esseulé au milieu de terrain et n'a pu faire de différence. Sans solution tactique pour le libérer, il aura été insipide tout au long du match.



KAKUTA (4) : Dans la lignée de ses mauvais matchs, il n'a pas pesé malgré quelques ballons bien sentis. Insuffisant, surtout quand on attends de lui de prendre le relai des autres leaders techniques quand ils sont en difficulté, qui plus est dans les grands rendez-vous qu'il affectionne.



SAÏD (3) : Il n'a eu qu'un seul ballon, avec une frappe mal négociée ar non cadrée en fin de première période. Remplacé par le jeune Baldé qui a eu un peu plus de temps de jeu malgré la difficulté du match, et grâce à l'absence de Kalimuendo (malade).



SOTOCA (4) : Un duel perdu face à Lopez, et pas plus de ballons offensifs à négocier que Saïd. Averti pour contestation, il a vite été sorti par son coach.