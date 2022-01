Saint-Etienne - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Saint-Etienne - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-1, après avoir souffert face à des verts qui luttent pour leur maintien.

Franck Haise a tenté le tout pour le tout à l'heure de jeu en effectuant des choix très offensifs (Berg pour Danso, Jean pour Frankowski). Les entrants Sotoca et Pereira Da Costa ont été décisifs, dans un final qui a encore vu Seko Fofana inscrire un but dans les ultimes minutes des arrêts de jeu. Lens est quatrième de L1 avant la plupart des autres matchs, alors que Jonathan Clauss dépasse Kylian M'Bappé au classement des meilleurs passeurs (match en cours).

LECA (5) : Quelques arrêts décisifs mais pas exempt de tout reproche sur le but encaissé.



MEDINA (7) : Un très bon match de l'argentin, que l'on a souvent vu prendre à bras le corps le rôle de relanceur, en allant intercepter très haut les ballons stéphanois. Le tout en restant correct, pour une fois.



DANSO (5) : Un peu moins bon que ses deux coéquipiers en défense ce week-end. Il a d'ailleurs été celui qui a été sacrifié par son coach lorsque le racing s'est lancé à l'assaut des buts stéphanois (73ème, remplacé par BERG).



GRADIT (7) : Averti assez sévérement, il a réalisé une bonne prestation et a sû apporter le déséquilibre a quelques reprises. Dans un bon jour.



CLAUSS (7) : Peu en vue en première période, où il a aussi été pris à la faute sur le but stéphanois, il a délivré une bien meilleure prestation, en seconde. Plus disponible, il aurait aussi pû inscrire un but sur un service de Doucouré. Récompensé en devenant le meilleur passeur de L1 (temporairement) sur un corner très bien frappé pour la tête de Sotoca.



FRANKOWSKI (5) : Comme lors de ses précédentes prestations, le polonais semble moins fringant qu'à son arrivée. Peu de combinaisons et quelques difficultés à se placer par rapport à ses coéquipiers. Remplacé par un Corentin JEAN toujours aussi intéressant au poste de piston gauche.



FOFANA (7) : Encore le héros du jour, avec le même but que face au LOSC la semaine passée. Son match était moins flamboyant en première période où il a semblé avoir du mal à se démarquer au milieu.



DOUCOURÉ (6) : Très propre comme à son habitude au milieu de terrain, il a essayé par occasions de donner un peu plus de verticalité au jeu lensois.



KAKUTA (4) : Son jeu dos au but n'a pas été source de danger, hormis sur une talonnade que Kalimuendo n'a pû négocier. Remplacé par Pereira Da COSTA qui délivre la passe décisive pour Fofana.



SAÏD (5) : Son instinct de buteur lui a permis de se procurer quelques occasions. Il avait eu rapidement un ballon de but mal négocié (7ème). Mais son match a surtout été marqué par son incapacité à faire la différence et des signes d'agacement. Remplacé par un Florian SOTOCA intenable et buteur, qui aura été pour beaucoup dans le retournement du match en faveur des lensois.



KALIMUENDO (5) : Le parisien a fourni un match trop stéréotypé pour surprendre des stéphanois bien regroupés. Beaucoup d'appels mais il a été souvent trop court lorsqu'il a reçu le ballon.