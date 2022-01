RC Lens - Rennes : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Rennes qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire importante, 1 à 0, grâce à Wesley Saïd en toute fin de match. 2022 démarre bien mieux que 2021 n'avait erminé.

LECA (6) : Il a été mis sous pression par la vitesse des attaquants rennais mais il n'a pas craqué. Enfin une clean-sheet, comme il l'a lui-même souligné après le match.



MEDINA (5) : Fidèle à lui-même, dur sur l'homme, un match plein de grinta ponctué de quelque erreurs techniques, mais aussi d'un habituel et évitable carton jaune.



DANSO (7) : Moins en vue fin 2021, on a retrouvé le Kévin Danso solide et serein. Il a fourni un excellent duel face à Laborde.



GRADIT (7) : Son retour a fait du bien à la défense lensoise notamment dans la relance. Il est d'ailleurs à l'origine du mouvement menant au but victorieux.



CLAUSS (7.5) : 8ème passe décisive pour Jonathan Clauss qui revient à hauteur de Mbappé en tant que meilleur passeur de L1. Il est monté en puissance au cours du match jusqu'au dénouement de la 89ème minute dans une redite du but de Wesley Saïd face à Troyes.



FRANKOWSKI (5) : Il a été présent défensivement mais n'a pas sû faire suffisamment la différence dans les trente derniers mètres.

Remplacé par Corentin Jean, qui a sû se montrer intéressant au poste de piston gauche.



FOFANA (6) : Fidèle à lui-même, il a été présent sur toute sa moitié de terrain. Mais son impact a été moindre en seconde période et il n'a pas vraiment réussi à combiner avec Pereira Da Costa ou Kakuta.

Remplacé par Sotoca lorsque Franck Haise a tenté le tout pour le tout.



DOUCOURÉ (7) : Il a ratissé les ballons devant sa défense, comme à son habitude, peut-être même d'une manière plus latérale encore. A se demander comment le racing aurait fait s'il était parti à la CAN...



PEREIRA DA COSTA (5) : Titularisé avec Gaël Kakuta pour entourer Arnaud Kalimuendo, il n'a cette fois-ci pas trouvé sa place dans ce dispositif.

Remplacé par Berg, qui a tenté quelques ouvertures à l'instinct, mais qui devra avoir plus de temps de jouer pour trouver sa place.



KAKUTA (5) : Elément le plus offensif après Kalimuendo au coup d'envoi, il n'a pas vraiment brillé, hormis sur une ou deux transmissions. Quelques frappes lointaines qui ont témoigné de son agacement plus qu'autre chose.

Remplacé par Saïd, de retour de blessure et encore héros du match.



KALIMUENDO (6) : Il a beaucoup appelé le ballon et a aussi sû se montrer dangereux, notamment avec Fofana en première période. Suffisamment complet pour occuper seul le flanc de l'attaque mais il doit encore être plus tranchant.