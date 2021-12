Officiel: Patrick Berg est lensois

C'était dans les tuyaux depuis quelque sjours, Patrick Berg est désormais officiellement lensois!

Milieu de terrain à vocation défensive et international norvégien âgé de 24 ans, Patrick Berg quitte pour la première fois la Norvège, où il a étincelé avec son club formateur de Bodo/Glimt. Il y a également joué l'Europa Conference League cette saison. C'est un beau coup du RC Lens qui récupère un joueur à la fois expérimenté, mais encore jeune avec une marge de progression.

Son contrat courera jusqu'en juin 2026. Le montant du transfert est évalué à plus de 4M€, plus bonus.