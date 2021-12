FC Nantes - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Nantes - RC Lens qui s'est joué ce jeudi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 3 buts à 2.

Alors qu'ils avaient le match en main grâce à Pereira Da Costa et Kalimuendo (2-0, 15ème), les lensois ont totalement été submergés par la réaction nantaise en seconde période. Jean-Louis Leca, blessé au pied dès le début du match, a laissé sa place à Wuilker Farinez à la pause. Mais la performance du vénézuélien n'est pas à remettre en cause, la perte de la maitrise du match ayant été collective. Egalisés à l'heure de jeu dans un scénario qui a rappelé celui de la première mi-temps, les lensois s'inclinent à la 90ème sur un but de Simon.

Les résultats à venir ce week-end pourraient faire descendre le racing dans le ventre mou du classement.

LECA (5) : Blessé dès le début du match, il a tenu son rang en première période avec quelques sorties bien senties. C'est son absence qui a semblé atteindre le groupe dans sa détermination.



MEDINA (3) : Une nouvelle fois l'argentin a montré son mauvais visage en fournissant un match inconstant. En cause sur au moins deux des buts nantais.



DANSO (4) : Méconnaissable lors de la seconde période où il a été souvent pris à la faute. Un de ses plus mauvais matchs depuis son arrivée.



GRADIT (6) : Il a fait un match engagé, à la limite de la régularité. Il a été averti suite à un dégagement perçu comme un geste d'humeur. Auteur de belles percées, il est néanmoins battu sur le but de la défaite.



FRANKOWSKI (4) : Il n'a pas semblé aussi à l'aise à droite que sur le flanc gauche. Etrange pour un joueur dont c'est le côté de prédilection.



HAÏDARA (5) : Il a sû répondre à l'engagement des nantais, et a confirmé son retour en forme. Il donne le ballon de but pour l'ouverture du score de Pereira Da Costa. Malgré cela il a ensuite été dépassé par la réaction nantaise.



FOFANA (6) : Moins omniprésent dans l'entrejeu lensois, grâce au travail de Pereira Da Costa en première période, il a aussi connu moins de réussite dans ses dribbles et certains de ses choix en seconde. Moins au top que précédemment.



CAHUZAC (3) : Bien que faisant preuve de son expérience sur certains de ses placements, il n'a plus semblé être en mesure de tenir la longueur de cette joute de L1 très engagée.



PEREIRA DA COSTA (7) : Etincelant en première période, où il a fait preuve d'une efficacité maximale, il a disparu avec le reste de son équipe en seconde. Remplacé par Corentin Jean après l'égalisation nantaise, on le verra probablement enchainer les titularisations jusqu'au rétablissement de Gaël Kakuta.



KALIMUENDO (6) : Buteur sur le 2-0, il a fourni une bonne prestation et s'est souvent joué de la défense nantaise. Il n'a plus eu beaucoup de ballons à jouer lorsque les canaris ont pris l'ascendant et a été remplacé par Ganago.



SOTOCA (4) : Son volume de jeu aurait dû apporter aux lensois après la réaction nantaise. Il n'en a rien été, et son manque de justesse technique a encore été remarqué sur certaines actions.



FARINEZ (4) : Bien qu'il n'ait pas été fautif sur les trois buts nantais, les circonstances de son entrée en jeu couplées au résultat final n'auront pas été au bénéfice de la confiance qu'il doit engendrer pour lui-même, et pour sa défense. Auteur tout de même d'une belle sortie. Il devra encore attendre pour démontrer les espoirs placés en lui.