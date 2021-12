RC Lens - Paris SG : Les notes MadeInLens

Dans une ambiance bouillante forte de ses 36 000 supporters lensois, le racing a acquis un match nul, 1 but partout, face au nouveau champion d'automne.

Mais il aurait pû l'emporter, et méritait clairement la victoire. L'égalisation de Wijnaldum à la 92ème minute, sur un service de M'bappé, appelé en renfort par son coach, ne doit pas venir ternir, outre de la frustaration, la prestation des hommes de Franck Haise.

Séko Fofana a été le buteur lensois à la 62ème minute, et l'un des hommes de la soirée, avec une frappe qui a poussé Navas à la faute, dans une situation confuse.

Leca (8) - Il sort un grand match où les offensives parisiennes, relativement rares, étaient toutes très dangereuses. Dommage qu'il n'ai pû sortir un énième arrêt devant Wijnaldum.



Gradit (6) - Une belle partie au milieu d'une ligne défensive lensoise très appliquée. Il commet juste une erreur et n'a parfois pas été tout à fait dans le même tempo que son ailier Clauss.



Danso (7) - Il a bataillé ferme sur ses actions, et a passé son temps à micro-manager sa défense. Une performance de grande classe si le racing avait pû tenir le score.



Medina (7) - On a retrouvé l'argentin qui avait effectué une grande saison jusqu'au début novembre. Il a parfois pris un peu de liberté en allant chercher le ballon loin de sa zone.



Clauss (7) - Très disponible sur son flanc droit, il a accéléré le jeu dès qu'il en a eu l'occasion. Présent défensivement quand il le fallait également, où il a désamorcé quelques situations avec Gradit.

Moins chanceux sur ses coup de pied arrêtés, où il aurait pû se révéler décisif.



Frankowski (6) - Moins présent que son penchant à droite, il s'est aussi montré moins inspiré dans ses choix, comme sur cette frappe du 2-0 (78ème). Mais il n'a pas démérité, loin de là.



Doucouré (7) - Homme à tout faire devant sa défense, il a couvert un nombre incalculable de situations. Son positionnement et sa vigileance ont beaucoup gêné la progression parisienne.



Fofana (8.5) - Métronome de l'équipe, il a constamment organisé le jeu lensois. Dans une situation confuse où plusieurs parisiens se sont arrêtés de jouer pour aider Messi, au sol après un contact licite avec Medina, il remonte le ballon avant de frapper et pousser Navas à la faute.



Kakuta (7) - Le meneur de jeu a fourni une prestation des grands jours en position de neuf et demi. Il sort prématurément sur blessure, 10 minutes dans la seconde période. Sa créativité a ensuite manqué. Florian Sotoca lui, s'est surtout illustré par quelque mouvements offensifs mal négociés.



Pereira Da Costa (8) - Le jeune milieu offensif a fournit un soutien permanent à la récupération. Son activité dans le premier pressing a contribuer à étouffer le jeu parisien. Offensivement, il aurait pû être le héros du match s'il avait eu un tout petit peu plus de réussite. Sa première balle manquée de 2-0 l'a peut-être perturbé sur ses choix suivants lors des contres lensois.

Un match référence dans sa jeune carrière, qui lui servira beaucoup. Remplacé en fin de match par Haïdara.



Kalimuendo (7) - Face à son club, il n'a pas été décisif mais il a tenu en respect ses partenaires. Omniprésent devant les défenseurs parisiens, il a beaucoup gêné la première relance.

Il a pû négocier certaines actions mais a manqué de physique pour pouvoir à la fois s'imposer, puis conclure. Remplacé en fin de match par Cahuzac.