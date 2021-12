Clermont Foot - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Clermont Foot - RC Lens qui s'est joué ce mercredi. Les lensois enregistrent un nouveau match nul consécutif à 2 buts partout.

Malgré une domination globale, le racing a souffert face à des clermontois, mal classés, qui ont chèrement vendu leur peau et qui sont revenus au score par deux fois. Il n'aura pas manqué grand-chose à Lens, mais avec un Kalimuendo muselé et l'intensité clermontoise, c'est une nouvelle fois Seko Fofana qui a mené les offfensives sang et or. En supériorité numérique à partir de la 85ème minute, et avec 6 minutes de temps additionnel, les lensois n'ont pû aller chercher un troisième but synonyme de victoire.

LECA (5) : Totalement battu sur la première égalisation clermontoise, il fourni une excellente prestation en seconde période, sauvant plusieurs occasions de but.



HAÏDARA (7) : Il a continué sur la lancée de sa bonne période face à Angers. Averti pour un geste brut, il a finalement laissé sa place à Médina.



DANSO (7) : Vite averti, il a réalisé un bon match où il a dû laisser beaucoup de frustration. Il a tenté de bien diriger sa défense sans que ses coéquipiers ne lui rendent de prestations irréprochables.



GRADIT (4) : Auteur d'un match honorable jusque là, il rate complétement son intervention devant Bayo, laissant ce dernier inscrire le but du 2-2.



CLAUSS (7) : Un peu plus discret que d'habitude, la faute à un jeu lensois penchant légèrement à gauche, du côté de la paire Frankowski/Fofana. Il est néanmoins à créditer de quelques beaux retours défensifs, et d'une passe décisive, encore.



FRANKOWSKI (6) : Il a balayé son côté sans avoir de réussite offensive cette fois-ci. Défensivement, il a commis quelque fautes, au point d'être averti, et laissé un peu de pression sur Haïdara.



FOFANA (8) : Encore un gros match de la part du vice-capitaine, qui a été omniprésent à la remontée de balle. Rapide passeur décisif (en quelque sorte), il est le buteur de la soirée. D'abord imprécis dans ses derniers choix, il lui a manqué un brin de réussite pour totalement marquer le match de son empreinte.



CAHUZAC (5) : Le capitaine était de retour pour une titularisation où il a fourni son match habituel. On l'a moins vu dézoner sur la droite que dans certaines de ses sorties précédentes. Remplacé par Pereira Da Costa.



DOUCOURÉ (5) : Une petite tentative en première mi-temps, un match assez anodin pour lui durant le reste de la soirée. Lui aussi aurait peut-être pû apporter un léger supplément pour faire la différence.



KALIMUENDO (4) : Il n'a pas pû se défaire du marquage que lui avaient réservé les clermontois. Remplacé par Ganago pour les vingt dernières minutes.



SOTOCA (5) : Il ouvre pour Fofana pour le premier but lensois. Présent, mais seulement de loin, dans les coups joués en attaque sous l'impulsion de Fofana. Remplacé par son coach par Kakuta pour varier le jeu offensif, en recherche du troisième but.