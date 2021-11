RC Lens - SCO Angers : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - SCO Angers qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent un match nul, 2 buts partout.

Encore fébriles en première période face à de très bons scoïstes, les lensois ont surtout réagi au retour des vestiaires pour mener 2-1 et, pensait-on alors, retourner le match en leur faveur. Un corner très mal négocié a permis aux angevins de repartir avec un point du nul équitable, les deux équipes ayant chacune remporté une mi-temps.

Il faudra confirmer définitivement ce renouveau face à Clermont, dès mercredi.

LECA (4) : Il ne peut que freiner le ballon sans parvenir à le reprendre ensuite, sur l'ouverture du score angevine. pas forcément du mieux par rapport à Brest.



MEDINA (4) : Encore agressif, il a commis une erreur et est remplacé, blessé, durant la mi-temps par son coach qui a certainement voulu aussi faire une choix d'homme. Haïdara lui aura donné raison.



DANSO (6) : Auteur de belles interventions dans sa couverture, la défense lensoise à retrouvé son patron. Cela s'est ressenti, surtout en seconde période.



GRADIT (6) : Lui aussi a participé au regain de sérénité (en deux temps) de l'arrière-garde lensoise.



CLAUSS (5) : On a retrouvé sa qualité de centre, et il a aussi essayé de varier son jeu. Il aurait se montrer décisif sur l'une de ces actions. Averti en fin de match.



FRANKOWSKI (7) : Passeur décisif pour Sotoca, il s'est un peu cherché avant de finalement réaliser un bon match dans son couloir.



FOFANA (6) : Il a tenu son rôle au milieu de terrain, mais a aussi manqué de précision dans ses tentatives. Il aurait pû faire la décision en toute fin de match.



DOUCOURÉ (6) : Il n'a pas réussi à endiguer les offensives angevines en première période, mais comme son équipe a connu du nettement mieux en seconde. Averti durant celle-ci pour un tacle pas entièrement maitrisé sur Fulgini.



KAKUTA (7) : Il a tenté sa chance à plusieurs reprises, et s'est montré décisif au retour des vestiaires en marquant du point de pénalty sur un service de Frankowski. Méritait peut-être même mieux sur l'ensemble de son match. Remplacé par Pereira Da Costa pour le dernier quart d'heure.



GANAGO (4) : Il a eu sa chance et ne l'a guère saisie en première mi-temps. Disparait lors de la seconde. On attends beaucoup plus de celui qui avait montré ses qualités devant le but, il y a maintenant plus d'un an. Remplacé par Cahuzac.



SOTOCA (5) : En faute sur l'ouverture du score angevine, il se rattrape lors de la réaction lensoise de la seconde période. Remplacé en fin de match par Corentin Jean, qui n'arrive plus à apporter quoi que ce soit.



HAÏDARA (7) : Entré à la mi-temps pour remplacer Médina, il a été le symbole pendant un quart d'heure de la réaction lensoise. Il a montré que son coach pouvait compter sur lui aussi bien dans l'axe que sur le flanc gauche, puisque c'est de là-bas qu'il centre pour Kakuta.