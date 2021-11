Brest - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Brest - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 4 buts à 0. Un score lourd qui ne reflète pas nécessairement certains aspects de la rencontre, où les lensois n'ont connu aucune réussite, à l'inverse de leurs adversaires. Malgré cela, le manque d'agressivité nécessaire au jeu déployé depuis la saison passée rends la défaite logique face à des finistériens en forme en championnat.

Les lensois descendent à la 4ème place.

LECA (3) : Quatre buts encaissés mais l'addition aurait pû être encore plus lourde sans certaines de ses interventions. Malgré tout, attention à ce que sa mauvaise première période ne soit pas un signe de déclin.



MEDINA (2) : L'argentin a montré son mauvais visage, avec une prestation bien en dessous de ce à quoi il nous avait habitués cette saison. Averti pour une intervention épaule contre épaule qui envoi valser Faivre en touche, puis remplacé lors du changement tactique de son coach (P. Da Costa, 61ème).



DANSO (4) : Il a surnagé dans une défense qui a pris l'eau, sans se montrer suffisamment présent pour empêcher le naufrage.



GRADIT (4) : A défaut de voir son arrière-garde performante, il a tenté d'apporter le surnombre pour redonner epsoir aux siens. Sans plus d'efficacité que derrière.



CLAUSS (4) : Symptôme d'un racing qui n'a pas réussi grand chose hier, le match de Jonathan Clauss qui n'a pas connu l'efficacité malgré quelque centres (peu précvis) et une tentative de frappe. Encore plus discret en seconde période, il a été remplacé par Haïdara.



FRANKOWSKI (5) : Il aurait pû changer le cours du match sans un sauvetage d'Hérelle sur la ligne. Après cemla, son match a ressemblé à celui de son homologue à droite.



FOFANA (5) : Il s'est montré combatif et a essayé de combiner malgré le score. Il trouve le poteau dès l'entame de la seconde période.



DOUCOURÉ (4) : Il n'a pas pû empêcher les offensives brestoises et a donc échoué dans son rôel de prmeier rideau. Averti pour contestation après l'expulsion de Kalimuendo.



KAKUTA (5) : Il a tenté de réagir malgré l'avantage brestois mais n'a pas eu plus de chance que ses coéquipiers Franckowski, Fofana et Ganago. Remplacé en fin de match par Boli.



GANAGO (4) : Il aurait pû lui aussi au moins réduire le score, il s'est en tout cas procuré quelques occasions pour cela. Il frappe notamment le poteau. Remplacé par Kalimuendo, qui, économisé par son coach, pourra profiter encore de quelque jours de repos après son passage rapide sur la pelouse et son expulsion.



JEAN (2) : Il n'a pas été en mesure d'apporter sa fraicheur, même si on savait avant le match que son temps de jeu réduit serait plutôt un synonyme de manque de rythme. Remplacé par le jeu Ibrahima Baldé, qui aurait certainement espéré de meilleures conditions pour étrenner ses premières minutes en Ligue 1.