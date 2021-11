RC Lens - Troyes : Les notes MadeInLens

Les lensois ont facilement disposé d'une équipe de Troyes hier soir, en ouverture de la 13ème journée de Ligue 1 (4-0) au stade Bollaert-Delelis.

Après quelques premières minutes intenses des deux côtés, le racing a pris le match en main et n'a rien plus rien lâché à des troyens asphixiés qui n'ont fait que subir. Kalimuendo, Saïd et Clauss (sans oublier Kakuta et Fofana) ont permis aux sang et or de dominer la première période (3-0). En seconde, le racing a un peu plus déroulé sans pour autant baisser en intensité. Mais avec un score de 4-0 acquis à l'heure de jeu, Franck Haise a pû faire tourner dans une fin de match où les troyens n'avaient pas entièrement abdiqué et le score en est resté là.

Le racing reprends provisoirement la 2ème place du classsement.

FARINEZ (6) : Il n'a rien eu à faire mis à part deux ballons hauts. Une première titularisation qu'il aurait lui-même espéré plus dynamique pour pouvoir se montrer.



MEDINA (6) : Un match où lui aussi n'a pas eu beaucoup à se montrer. On lui créditera un bon retour où il vient croiser la course d'un attaquant troyen dans la surface.



DANSO (7) : Pilier de la défense, il a parfaitement tenu son rôle comme à son habitude. Il a eu un peu plus de travail à faire lorsque Suk est entré en jeu.



GRADIT (7) : Il aurait pû donner son rendement habituel mais l'équipe n'a guère eu besoin qu'il vienne relancer dynamiquement en apportant le surnombre au milieu. De ce fait, son match est plus anodin.



CLAUSS (9) : Il met toute sa volonté dans une frappe à la 31ème minute, qui s'envole alors que le 2-0 était tout juste acquis. Qu'importe : Il marque quelque minutes plus tard en renard des surfaces, et est surtout à créditer de deux passes décisives. Adil Rami pourra parler de lui à Didier Deschamps.



FRANKOWSKI (7) : Il a moins apporté dans les différences balle au pied sur son flanc gauche, mais a tout de même réalisé un bon match. Valide sa performance par le 4ème but, en fermant une nouvelle fois le deuxième poteau. Remplacé par le revenant Haïdara, sur lequel il faudra compter en l'absence pour blessure pour 2 à 3 mois de Machado.



DOUCOURÉ (8) : Un match plein dans lequel il a donné raison à son coach, qui parlait de lui et des progrès qu'il avait effectué dans tout les aspects de son jeu. Il a été le rideau infranchissable qui a permis au racing d'asphixier Troyes.



FOFANA (8) : Egal à lui-même en tant que maître à jouer de son équipe, couvrant près d'un tiers du terrain à lui seul si nécessaire. Méritait un but. Economisé en fin de match en étant remplacé par Cahuzac.



KAKUTA (8) : Il a lancé plusieurs bon coups pour ses attaquants, ou pour lui-même. Comme Fofana, il ne lui a manqué qu'une réalisation pour valider un grand match. Remplacé assez tôt car la victoire était acquise, par sa doublure Pereira Da Costa.



KALIMUENDO (8) : Un grand match de l'attaquant parisien qui soigne encore ses statistiques avec un nouveau but, bien validé par la VAR. Il en marque un second, annulé lui mais qui souligne son activité sur tout le front de l'attaque et sa précision devant les cages. Remplacé par Ganago, qui a aussi effectué une belle entrée. Il avait fait le plus dur en partant dans l'axe à la 72ème et nous avait habitués à plus d'efficacité.



SAÏD (7.5) : Sorti sur blessure à la 44ème, il avait fourni comme Kalimuendo une première période de haute volée. Buteur du 2-0 d'une reprise instinctive sur un service de Clauss, c'est lui qui frappe pour finalement lui donner le but du 3-0. Sa capacité à jouer vite et à combiner a mis la défense troyenne aux abois. Sans oublier son activité avec des replis assez bas à la Sotoca.



SOTOCA (7) : Il remplace Saïd, blessé, alors que le match est déjà plié (3-0, 45ème). Sa combinaison avec Clauss permet au racing de clotûrer le score grâce à une passe décisive pour Frankowski.