Lyon - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lyon - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 1.

Comme la saison passée, les lyonnais ont profité de la première période pour acquérir un avantage décisif, avec un score de 2-0 à la mi-temps sévère pour les lensois. Ceux-ci ont ensuite accéléré en seconde période pour prendre le jeu à leur compte, malgré le danger permanent de l'armada offensive lyonnaise.

Sous l'impulsion de l'entrant Kakuta, les artésiens réduisent le score par Kalimuendo à l'heure de jeu. Mais les lyonnais ont ensuite géré leur avance et parfois le rythme du match. Lens reste 2ème en attendant les matchs de l'après-midi, et voient l'OL revenir à deux points.

LECA (6) : Il permet à son équipe de garder espoir malgré le score en faveur des lyonnais. Il fait l'arrêt sur le 2ème but lyonnais malgré la transformation d'Aouar sur le second ballon.



DANSO (6) : Il a montré sa solidité habituelle et semble en mesure de s'épanouir dans ce genre de match à enjeu.



GRADIT (6) : Précieux dans ses interventions mais aussi dans ses relances. Un nouveau bon match, avant d'être remplacé par Boli lorsque Franck Haise a tenté le tout pour le tout.



MEDINA (4) : Fautif sur son tacle dans la surface provoquant le pénalty, il a aussi essayé de répondre dans son duel avec Paqueta. A vu de meilleurs jours.



CLAUSS (5) : Pas vraiment dans le bon tempo notamment en première période où il a peu déclenché de courses. Plus intéressant défensivement hier soir. Remplacé par Machado.



FRANKOWSKI (6) : Il a provoqué de nombreuses actions offensives, dont celle amenant la réduction du score de Kalimuendo. Moins présent défensivement que lors des derniers matchs.



DOUCOURÉ (7) : Il a été mis à contribution au milieu de terrain pour ratisser les ballons. Plus efficace en seconde période, il a parfois eu du déchet dans ses transmissions.



FOFANA (6) : Ciblé par les lyonnais, il s'en est pas trop mal sorti grâce à sa technique toujours impressionnante. Mais cette physionomie de match ne lui a pas permis de se projeter comme à l'habitude.



KALIMUENDO (6) : Plutôt invisible au front de l'attaque, il sort du bois pour redonner espoir à l'heure de jeu.



SOTOCA (4) : Averti dans une première période où il a eu du mal à exister. Une seule frappe manqué au quart d'heure de jeu. Il est remplacé par Kakuta à la mi-temps.



SAÏD (5) : Il s'est montré dans les diverses offensives artésiennes mais il a buté face à Lopes et à la défense lyonnaise. Il s'est progressivement éteint avec le reste de son équipe après le but du 2-1. Remplacé par Pereira Da Costa.



KAKUTA (7) : Il entre à la mi-temps pour Sotoca. Il donne le coup d'accélérateur probablement attendu par son coach avec un très bon quart d'heure où il aurait pû inscrire la réduction du score avant Kalimuendo. Insuffisant pour revenir sur l'OL qui a ensuite géré son avance.