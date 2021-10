RC Lens - FC Metz : Les notes MadeInLens

Le racing conserve sa seconde place au classement grâce à un bon résultat dimanche à domicile face au FC Metz, 4-1.

Wesley Saïd a signé un doublé qui a permis au racing de maintenir sous pression des messins qui ont offert une belle adversité, et qui auraient même pû revenir après un but annulé par la VAR (2-1, 65ème).

Mais rien ne semblait pouvoir arriver aux sang et or qui ont déroulé pour au final inscrire deux buts de plus dans les dix dernières minutes.

LECA (7) : Il est allé au charbon pour son équipe, que ce soit sur ses interventions, en donnant de sa personne face à... Gradit, ou en réclamant la VAR. Et quand cela n'a pas suffit, il a pû compter sur son poteau.



MEDINA (6) : Un match sérieux dans la lignée de ce que l'argentin apporte depuis le début de saison. Moins percutant dans ses relances néanmoins.



DANSO (5) : Sérieux une bonne partie du match, il a connu un coup de mou en seconde période.



GRADIT (7) : Souvent bousculé, il a tenu son rang en défense tout en étant le premier relanceur lensois. Un bon match.



CLAUSS (7) : Egal à lui-même, on notera aussi ses retours défensifs lorsque les messins poussaient. Et une passe décisive finale pour Frankowski qui relève encore sa ligne de stats.



FRANKOWSKI (7) : Comme Clauss, il s'est montré sérieux défensivement lorsque cela a été nécessaire. Un peu disparu de l'animation offensive pendant quelque temps, il sort du bois en fin de match pour affiner lui aussi ses stats personelles.



FOFANA (7) : Métronome au milieu de terrain, il a fait son possible pour percuter, avec un peu moins de possibilité que dans d'autres matchs néanmoins.



DOUCOURÉ (7) : Ciblé par les messins, il a d'abord eu parfois du mal à se sortir de leur pressing. Mais il délivre ensuite deux passes décisives pour Saïd et surtout Ganago.



SAÏD (8) : L'homme du match pour le racing, puisqu'il signe un doublé en renard des surfaces qui a permis de mettre la pression sur les messins pendant quasiment toute la partie. Remplacé malheureusement un peu rapidement par Kakuta.



KALIMUENDO (6) : Il a d'abord était très mobile, et il fait le plus dur sur le but de Saïd. Un peu éteint ensuite, il est remplacé par Ganago, buteur express avant de sortir blessé, remplacé à son tour par Jean.



SOTOCA (5) : Il a moins pesé dans le système initial avec deux autres attaquants, et il a aussi raté les quelque opportunités qui lui étaient arrivées, comme à l'heure de jeu.