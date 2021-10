Montpellier - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Montpellier - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une première défaite à l'extérieur cette saison, mais conservent leur seconde place au classement.

Après une première période insuffisante dans tout les compartiments de jeu, les lensois ont rapidement accusé l'ouverture du score (48ème par Mavididi). Un signal pour le réveil des sang et or, qui auront poussé jusqu'au bout malgré une belle opposition montpelliéraine. Sans efficacité malgré tout dans un dimanche à oublier, avec certainement la plus mauvaise prestation de l'équipe cette saison.

LECA (6) : Dans un bon match de gardiens, il a maintenu son équipe dans le match jusqu'au bout. Impuissant sur le but montpelliérain face à Mavididi.



WOOH (6) : Titularisé axial gauche en l'absence de Médina, suspendu, il a fourni une bonne prestation, alors que les attaquants du MHSC ont donné du grain à moudre aux défenseurs lensois. On notera aussi sa percée de la 70ème minute, où il aurait pû inscrire le but de sa (jeune) carrière.



DANSO (5) : Il a dégagé moins de sérénité et s'est montré moins robuste qu'à l'habitude. Pas dans le tempo concernant les relances, surtout en 1ère période.



GRADIT (6) : Il a tenté de relancer mais a surtout subi en première mi-temps. Du mieux en seconde.



CLAUSS (6) : Il s'est montré sur coup de pieds arrêtés en première période. Il a eu beaucoup de mal à prendre de vitesse son vis-à-vis tout au long du match, une force pourtant habituelle chez lui. En conséquence, il a souvent repiqué mais sans se montrer pertinent.



FRANKOWSKI (5) : Un match très mitigé du polonais. Il a touché beaucoup de ballons, mais il a souvent effectué les mauvais choix. Il n'a pas réussi à combiner avec Séko Fofana, ce qui a avorté beaucoup de situations. Mieux en fin de match.



FOFANA (6) : Si son volume n'a pas diminué, il a aussi était trop peu précis. Il a aussi subit beaucoup de fautes. Pas suffisant pour faire la différence, mais surtout pour mettre son équipe dans le bon tempo durant les 45 premières minutes, même s'il avait débuté les hostilités dès la 5ème minute.



DOUCOURÉ (6) : A l'inverse du reste de l'équipe, il s'est surtout montré durant le premier acte. Il conclu également les tentatives d'égalisation lensoises au bout du temps additionnel, sans plus de succès.



PEREIRA DA COSTA (5) : Titularisé en l'absence de Gaël Kakuta, il a essayé de tenir son rôle mais a eu trop peu d'occasion de se mettre en lumière. On notera son duel gagné dès le premier quart d'heure. Averti pour une "faute intelligente", il est sorti dès la 66ème minute de jeu pour Corentin Jean, bien en jambes.



KALIMUENDO (5) : Auteur de bons mouvements et il aurait pû être décisif à deux ou trois reprises. Pas suffisant non plus pour peser sur le résultat.



SOTOCA (5) : Il n'a pas l'abattage habituel qu'on lui connait. Insuffisant sur l'ensemble de la rencontre.