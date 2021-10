RC Lens - Reims : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Reims qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 2-0 et conservent leur seconde place au classement.

Les reimois ont rendu le match facile aux sang et or lorsqu'Etikite s'est essuyé la semelle sur le visage de Kévin Danso, en pleine surface de réparation (42ème). Une image impressionnante qui heureusement n'a pas empêché le défenseur lensois de terminer la partie. Arnaud Kalimuendo a signé un doublé, en transformant d'abord le pénalty, puis, dès la 52ème minute, bien lancé en profondeur par F. Sotoca, en garantissant la victoire. Les lensois ont ensuite géré leur avance en supériorité numérique, dans une fin de match assez terne.

LECA (5) : Son match a été on ne peut plus tranquille, même à 11 contre 11 ou dans le sursaut reimois en seconde période. Une clean-sheet qu'il appréciera.



MEDINA (6) : Averti une nouvelle fois (3ème fois de la saison), il a livré un match sans autre coup d'éclat. Remplacé par Haïdara qui sera clairement sa doublure dans l'axe-gauche cette saison.



DANSO (7) : Lui aussi averti, il a surtout été celui qui acquiert le pénalty puis l'expulsion d'Etikite. Cela ne l'a pas empêché de continuer le match.



GRADIT (7) : Dans la lignée de ses dernières prestations, il a fourni un match propre.



CLAUSS (6) : Il a fait son job habituel en animant le flanc droit et tirant tout les coup de pied arrêtés. Baisse de rythme, comme le reste de l'équipe, après le second but.



FRANKOWSKI (7) : Régulier dans son apport offensif durant tout le match, jusqu'à son remplacement à la 84ème minute par Machado. Souvent aux avant-postes, il aurait pû encore être décisif sur une volée sauvée par Rajkovic.



FOFANA (7) : Egal à lui-même bien le capitaine lensois a eû l'occasion d'aggraver le score à plusieurs reprises. Un bon match sans pour autant étinceler comme depuis le début de la saison.



DOUCOURÉ (7.5) : Très en vue hier soir où il a pû se projeter plus souvent qu'à l'accoutumée. Remplacé par Cahuzac en toute fin de match.



KAKUTA (6) : Il a montré un peu de nervosité dans un match où il semblait avoir peut-être trop envie de bien faire et d'être décisif. Averti, il a été remplacé par Saïd lors de la première salve de changements (71ème).



KALIMUENDO (8) : Double buteur, il a donné raison à son coach pour sa titularisation. Il ouvre son compteur cette saison en transformant le pénalty juste avant la pause, alors que l'on attendait plutôt Florian Sotoca comme tireur. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui offre un second but dans la profondeur cette fois-ci. Remplacé par son concurrent Ganago.



SOTOCA (7) : Passeur décisif pour Kalimuendo, il a été dans plusieurs bons coups aux abords ou dans la surface. Auteur d'ailleurs d'une belle tentative à l'heure de jeu.