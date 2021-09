OM - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match OM - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-2 dans un match intense. Le racing récupère à ses adversaires la seconde place du championnat et est seul dauphin du PSG (l'OM et Nice ont un match en moins, à rejouer).

LECA (6) : Il n'avait eu qu'à aller chercher le ballon au fond de ses filets au moment où Payet réduit le score. Il s'emploie magnifiquement deux minutes plus tard face à Gerson. En seconde période, il est resté vigilant, et a aussi pû compter sur sa barre transversale.



MEDINA (6) : Un match plus discret que lors de ses dernières sorties. Au moins il ne s'est pas retrouvé dans de mauvais coups dans l'ambiance du vélodrome.



WOOH (5) : Il apparaissait très concentré jusqu'au pénalty égalisateur concédé en fin de première période. A réussi à se reconcentrer en seconde période. Son coach peut compter sur lui.



GRADIT (5) : Soirée un peu délicate pour J. Gradit qui a eu fort à faire face aux attaquants marseillais. Averti peu après avoir concédé le coup-franc décisif de Payet.



FRANKOWSKI (7.5) : Un des héros du match, puisqu'il fourni une nouvelle prestation complète. Titularisé sur son vrai côté en lieu et place de Jonathan Clauss, il a parfaitement tenu son rôle. Inscrit un second but magnifique que l'on espérait déjà décisif. Repositionné à gauche en fin de match.



MACHADO (4) : Il a été en difficulté sur son côté tantôt face à Payet tantôt face à Dieng lors du gros temps fort marseillais. Remplacé par Clauss, qui a été égal à lui-même.



DOUCOURÉ (6) : L'ange gardien de la défense lensoise a réalisé un match propre et mis en valeur son coéquipier Fofana. Touché en seconde période, cela ne l'a pas empêché de lancer quelque contre-attaques en fin de match.



FOFANA (7) : Il a été partout comme à son habitude de maître à jouer de l'équipe. Provoque le pénalty de l'ouverture du score. Il a cependant manqué d'un peu de lucidité sur la fin de ses actions et certains choix.



PEREIRA DA COSTA (4) : Pour sa première titularisation en Ligue 1, il a montré beaucoup d'énergie, légérement excentré à gauche. Cependant, il a aussi subit la pression du match en montrant du déchet dans ses transitions offensives. Progressera.

Remplacé par Kakuta qui a apporté son expérience et sa justesse technique sur la fin de match.



KALIMUENDO (5) : Premier défenseur de l'équipe, il a imprimé le pressing intense qui a permis au racing de mener 2-0. Mais il a aussi manqué d'efficacité alors qu'il a eu les situations pour enfoncer le clou.

Remplacé par Saïd, un des héros du match qui a aussi raté son face-à-face avec Lopez, sans regret.



SOTOCA (8) : Un match total de l'avant-centre, qui a été un relai extrêmement précieux sur le côté droit. Epanoui dans la stratégie mise en place par Franck Haise et qui pressait les défenseurs centraux marseillais. Il a aussi trouvé l'efficacité sur son ouverture du score, sur pénalty. On regrettera pour lui de ne pas avoir conclu son raid de la 81ème.