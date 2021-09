Lens - Strasbourg : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - RC Strasbourg qui s'est joué ce mercredi. Les lensois enregistrent une défaite 1 à 0, causée par l'expulsion sévère et peu inexplicable de Kévin Danso. Le RC Lens est quatrième de Ligue 1, mais n'est plus invaincu.

LECA (5) : Il n'a quasiment rien à eu à faire en prmeière période. Beaucoup plus sollicité après le carton rouge de Kévin Danso. Peut mieux faire sur le but.



MEDINA (7) : Il semble avoir encore haussé son niveau en ce qui concerne ses qualités de relanceurs dans une charnière à trois. Très présent dans les duels et hier soir, devant aussi.



DANSO (5) : Il avait fourni un bon match, comme depuis son arrivée, avant son expulsion imméritée.



GRADIT (5) : Un peu plus en difficulté que précédemment, il a perdu quelques duels sur son côté, notamment sur le but strasbourgeois.



CLAUSS (6) : Il a été assez muselé par son vis-à-vis, et a eu du mal à faire autant de différences que précédemment. Moins précis aussi sur ses corners.



DOUCOURÉ (6) : Averti prématurément, il a essayé d'apporter un plus dans un milieu inhabituel en l'absence de Gaël Kakuta. Sans succès.



FRANKOWSKI (7) : Il a beaucoup débordé sur son côté, cherchant aussi Séko Fofana. Sur sa bonne lancée.



FOFANA (6) : En position plus haute, il a touché moins de ballons, mais aurait pû se montrer décisif à plsuieurs reprises. Il ne luia pas manqué grand-chose.



CAHUZAC (6) : Titulaire un cran plus haut avec Séko Fofana, il a répondu présent sans pour autant peser suffisamment sur le jeu offensif. Remplacé par Sotoca qui trouve les poteaux dans les arrêts de jeu et manque l'égalisation.



GANAGO (6) : Une belle entrée du camerounais, qui a montré pas mal d'énergie. S'est éteint rapidement, surtout vu les circonstances du match. Remplacé par Kalimuendo.



SAÏD (5) : Titulaire, il a été sacrifié suite à l'expulsion de Kévin Danso. Volontaire, on sent qu'il manque de rythme en compétition, et peut-être de confiance. Un but débloquerait certainement sa situation. Christopher Wooh lui a répondu présent avec une belle entrée.