RC Lens - LOSC : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - LOSC qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0 dans un match qui aura tout connu, notamment une interruption de plus de 40 minutes à la mi-temps (jets de sièges côté parcage visiteur, et envahissement du terrain par une partie du kop lensois).

Parfois dominés, les lensois ont toutefois maitrisé la majeure partie du match, jugulant le jeu en profondeur lillois, et Jean-Louis Leca montant au front quand cela a été nécessaire. Frankowski a été le héros du week-end en délivrant une partie magnifique et en inscrivant le but de la victoire. Le racing remporte son premier vrai derby depuis 15 ans, et se hisse deuxième de Ligue 1 !

LECA (7.5) : De loin son meilleur match de la saison, il a toujours sû sortir très vite pour annihiler le jeu en profondeur des lillois. Et que dire de son triple arrêt à la 67ème minute.



MEDINA (7) : Dans une défense qui a réalisé une partie quasi-parfaite, il a été assez discret, bien que toujours aussi en jambes dans ses interventions.



DANSO (7) : Impressionnant dans la justesse de ses interventions, il a parfaitement sû encore hisser son niveau pour l'événement. A ce rythme, il deviendra rapidement le patron de la charnière centrale.



GRADIT (6) : Celui qui a paru le moins en forme dans la défense, il a souffert face à J. David. Aurait pû concéder un pénalty mais il se sort bien de ce match.



CLAUSS (7) : Toujours très actif et prépondérant dans l'animation offensive côté droit. Il a toutefois manqué de justesse ce samedi. A dix minutes de la fin, il a eu droit à une standing ovation en étant remplacé par Deiver Machado, qui a effectué une entrée dynamique.



FRANKOWSKI (8) : L'homme du match et le héros du week-end. L'international polonais a réalisé un match de classe. Déjà très actif offensivement mais aussi efficace dans son travail défensif, il est allé inscrire le but de la victoire juste avant le dernier quart d'heure en profitant d'une passe laser de Kakuta et en fournissant l'effort pour profiter d'un rebond favorable, avant de conclure sans faillir. A ensuite terminé piston droit après l'entrée de Machado.



FOFANA (7) : Le leader de l'équipe a tenu son rôle, mais l'adversaire et la physionomie du match l'a tout de même réduit son impact habituel sur le jeu lensois.



DOUCOURÉ (8) : Pour son retour de suspension, il a été le premier relayeur de son équipe, se rendant très disponible au milieu du terrain. Il initie également l'action du but victorieux. Un match dans lequel il a été sans faillir un élément clef du dispositif lensois.



KAKUTA (7) : On retrouve le Gaël Kakuta efficace et créatif du début de saison dernière. Sans avoir pû toucher énormément de ballons, il a réussi à impacter le jeu offensif artésien. Passeur décisif pour Frankowski.



KALIMUENDO (5) : Certainement le lensois le moins en vue. Il a essayé de combiner avec ses partenaires, sans inspiration ni succès. Il lui a aussi manqué de l'impact. Remplacé par Weslay Saïd, qui aurait parfois pû mettre plus d'énergie lors de ses minutes de jeu.



SOTOCA (7) : Beaucoup plus efficace dans son pressing qu'il y a quelque semaines, il a pressé partout lorsque les lillois avaient le ballon. Parfois à la limite même, il a écopé d'un carton jaune. Il a également eu quelques ballons offensifs difficiles à négocier, sans succès.