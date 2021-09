Bordeaux - Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Bordeaux - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-2 dans un match dont ils avaient perdu la maitrise au retour des vestiaires.

Globalement méritée, cette victoire a été acquise au bout du temps additionnel, durant lequel Florian Sotoca transforme le pénalty victorieux. Les lensois avaient auparavant mené 2-0 à la pause, avant d'être rejoints par les bordelais en seconde période.

LECA (4) : Il ne s'est illustré qu'en fin de match, sans pouvoir se montrer décisif sur les deux buts girondins.



MEDINA (7) : Toujours dur sur l'homme et une nouvelle fois buteur sur corner, l'argentin confirme son très bon début de saison.



DANSO (6) : Toujours bien placé, il voit malheureusement son dégagement de la tête partir directement sur l'attaquant bordelais Mangas.



GRADIT (5) : Une belle intervention défensive, une belle envolée balle au pied, mais aussi une grosse faute peu après la reprise, qui lui vaut seulement un carton jaune.



CLAUSS (7) : Dans toutes les offensives lensoises jusqu'au premier but bordelais, il a encore énormément pesé. Très précieux en tireur de corners, il a réalisé sa 3ème passe décisive sur le but de Médina.



FRANKOWSKI (7) : Titularisé une fois de plus en piston gauche, il a sû varier ses actions offensives. A la réception de la passe de Kalimuendo, il délivre celle décisive pour Gaël Kakuta et l'ouverture du score.



FOFANA (7) : Le maître à jouer du racing a été légérement plus discret cet après-midi, mais a tout de même largement contribué aux bonnes périodes de son équipe.



CAHUZAC (6) : Une bien meilleure partie que contre Lorient pour le capitaine lensois. On devrait néanmoins vite retrouver Cheick Doucouré dans le derby.



KAKUTA (7) : Le meneur de jeu a enfin montré son vrai visage cette saison. Il a été le premier à se montrer dangereux, dès le début du match, puis le premier a marquer. Doit continuer sur sa lancée.

Remplacé par Pereira Da Costa, auteur d'une belle entrée.



KALIMUENDO (6.5) : Le retour du parisien a été intéressant. Porté rapidement vers le but, il s'est parfois précipité. Sorti dès la 66ème minute de jeu, remplacé par Wesley Saïd, qui a lui aussi montré des qualités de percussion, tout en provoquant le pénalty vainqueur.



SOTOCA (7) : Auteur du pénalty de la victoire, il avait auparavant manqué l'occasion de tuer le match. Frappe sur la barre juste avant la mi-temps, ce qui inversa le cours du match pour les supersticieux.