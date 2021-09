Bordeaux - Lens: L'avis cÃ´tÃ© girondins

En amont du déplacement à Bordeaux (dimanche, 15h00, Amazon Prime Video), MadeInLens a rencontré Nicolas, fondateur de webgirondins.com, qui nous donne son point de vue sur un Bordeaux en pleine reconstruction, le Lens version Ligue 1, et bien sûr le match à venir.

MiL : Bonjour, pouvez-vous vous présenter rapidement pour nos visiteurs SVP?

Nicolas (webgirondins) : Je m'appelle Nicolas Pietrelli, je suis responsable de webgirondins.com, un media consacré aux Girondins de Bordeaux, et qui va fêter ses 20 ans d'existence en fin d'année!

C'est mon métier de travailler sur webgirondins, et ainsi de suivre et d'animer l'actualité autour du club, et ce depuis 3 ans.



MiL : Où en sont les girondins globalement? Côté extra-sportif, comment a été reçu le nouveau propriétaire et président, Gérard Lopez ? Quel sera votre objectif cette année?

Nicolas (webgirondins) : Le club a été vendu à Gérard Lopez le 24 juillet dernier. Bordeaux se retrouvait sans propriétaire depuis le désengagement de King Street, annoncé fin avril. Il y a eu trois mois intenses, avec beaucoup de rumeurs... Au final, KingStreet a choisi Gérard Lopez comme nouveau repreneur. Le club fait désormais partie de l'une de ses holdings, le Jogo Bonito Group, avec Moucron (Belgique) et Boavista (Portugal).



Cela fait donc juste un peu plus d'un mois seulement. Globalement, il a été accueilli, si je donne le point de vue général des supporters bordelais, comme un sauveur.

Ce n'est pas forcément mon avis personnel, mais le ressenti sur Bordeaux c'est cela. Il a eu le soutien des Ultra Marines. Les autres candidats ont été éliminés les uns après les autres. Le propriétaire (King Street), a alors choisi le candidat G. Lopez pour reprendre le club. Cela a été bien accueilli car finalement, c'était soit ça soit la National 3. C'est pour cela qu'il a la posture de sauveur.



L'objectif annoncé du club c'est la 10ème place. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le modèle économique du trading assummé par Gérard Lopez, Bordeaux espère accrocher une place européenne.

Ce sera dur, on reconstruit tout avec des joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, un coach qui ne connait pas la Ligue 1, mais s'ils veulent faire du trading, il faut exposer les joueurs. Cela n'engage que moi, mais je pense que l'objectif non affiché c'est une place européenne.



MiL : Quelle est la perception globale du RC Lens désormais du côté de chez vous?

Nicolas (webgirondins) : C'est un club historique, je suis très content de vous revoir en Ligue 1 depuis l'année dernière. En plus vous avez pratiqué du beau jeu, avec Franck Haise vous avez la réputation (et ce n'est pas qu'une réputation) de pratiquer du beau jeu.

Je trouve ça très rafraichissant. Les matchs contre le RC Lens sont toujours intéressants - l'année dernière on vous a battu à domicile dans un match hyper important pour nous. On y jouait notre survie. Pour moi le Lens d'aujourd'hui c'est le Lens de Franck Haise, avec une belle organisation et des joueurs de côté performants. Et bien sûr, ce public de Bollaert!



MiL : Il y aurait-il un joueur lensois qui vous plait, ou qui vous aurait fait de l'oeil, de manière globale ou pour le mercato?

Nicolas (webgirondins) : J'aimerais parler de Jonathan Gradit qui est passé par Bordeaux. Je suis très content de le voir faire cette carrière. Il s'est servi de son échec bordelais, et il a gravit les échelons un à un pour finalement revenir dans l'élite. En plus dans un super club comme Lens! C'est super pour Jo Gradit.

Après il y a Jonathan Clauss qui est pas mal. Sans être spécialiste de votre effectif, j'aime bien ce joueur. C'est un piston hyper intéressant. A Bordeaux on avait bien expérimenté les 3-4-3 ou 3-4-2-1, cela a été un échec à chaque fois.



MiL : Et pour ce match contre Lens alors? Comment l'abordez-vous côté supporters?

Nicolas (webgirondins) : Il faut qu'on gagne; On a pas encore gagné, on a 2 points, on est 19ème! Le coach est arrivé cinq jours avant le début du championnat. On savait que le mois d'août serait difficile. On a fait deux bons nuls contre l'OM et le SCO Angers. Là on reste sur un résultat catastrophique contre Nice.

On a l'objectif de décrocher un premier succès. Il faudra prendre des points, rapidement, pour travailler sereinement ensuite. Le coach avait mis en place une belle organisation mais face à Nice on est passé au travers.

Donc ce match de Lens est hyper important, mais aussi pour intégrer les recrues. Et on aura l'occasion de voir des joueurs comme Dilrosun (attaquant, hollandais), Jean Onana (milieu, camerounais), ou Fransergio (milieu, brésilien)...



MiL : Un dernier mot ou pronostic sur ce match?

Nicolas (webgirondins) : On ignore l'organisation que le coach va utiliser. On pense qu'il va revenir à une défense à quatre. Je parie sur un nul ou une victoire girondine; Je ne pense pas que l'on perde !