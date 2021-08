Monaco - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Monaco - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-0 dans l'adversité et malgré l'expulsion de Cheick Doucouré, qui a amené l'équipe à jouer en infériorité numérique pendant près d'une demi-heure.

LECA (5) : Il aurait pû être bien plus mis à contribution par l'armada monégasque, il n'en fût trop rien. Il a bien rassuré dans les moments chauds et usé de son expérience pour gagner du temps. Attention tout de même, averti pour contestation suite à l'expulsion de Cheick Doucouré, le portier corse avait déjà lui-même par le passé été exclu dans des matchs importants.



MEDINA (6) : Quelques bons retours et interventions parfaitement maitrisées. L'argentin semble en jambes.



DANSO (6.5) : La recrue autrichienne connait là sa première titularisation, en remplacement de C. Wooh. Son impact a semblé immédiat sur la charnière centrale qui a gagné en sérénité et solidité, malgré une petite erreur en début de match.



GRADIT (7) : Lui aussi a semblé très en jambes et a fourni une prestation de qualité. S'il continue de monter en puissance, cela sera peut-être son année.



CLAUSS (7) : Encore décisif, avec sa passe décisive pour Ignatius Ganago, dans un style qui prouve encore qu'il est capable de varier son jeu. Il s'est montré un peu moins précis dans ses coups de pieds arrêtés. Pas de quoi regretter, vu le score final et la victoire.



MACHADO (4) : Remplacé pour raison tactique par son coach, il n'a pas eu vraiment l'occasion de se montrer sur sa mi-temps. N'empêche qu'il s'est contenté, volontairement ou non, du travail défensif.



DOUCOURÉ (5) : Avant son expulsion sévère, il s'était montré au niveau qui était le sien la saison passée pendant 60 minutes. Il devra revenir avec les mêmes intentions après sa suspension.



FOFANA (7) : Le capitaine a encore aligné une prestation de haut niveau. Souvent dézoné sur le côté gauche cette saison, il a aussi provoqué beaucoup de fautes, à défait d'être impliqué directement sur les buts.



KAKUTA (6) : Encore trop discret, il n'a plus l'impact sur le jeu lensois de la saison passée. Il doit trouver les solutions pour redevenir un des leaders de l'attaque sang et or. Remplacé par Haïdara quand son coach a voulu blinder.



GANAGO (7) : Le buteur camerounais enchaîne avec un nouveau but, cette fois-ci plein de puissance dans l'élimination de son vis-à-vis puis dans son tir victorieux. Il devra maintenir ce rythme pour effectuer une très grande saison. Sacrifié suite à l'expulsion de Doucouré, Franck Haise préférant conserver sur le terrain le travailleur Sotoca.



SOTOCA (6) : Grosse activité de l'attaquant qui a abattu beaucoup de travail dans le pressing collectif, parfois à la limite dans son engagement. A défaut d'être aux avant-postes, il a permis à ses coéquipiers de trouver les décalages. On aimerait maintenant le voir débloquer son compteur. Remplacé par Simon Banza, qui a fini le boulot.



FRANKOWSKI (7) : Deuxième entrée en jeu et deuxième passe décisive pour le polyvalent polonais. Entré à la pause pour apporter plus de dynamisme à la place de Machado, il a été repositionné mezzala à la droite de Séko Fofana et Yannick Cahuzac après l'expulsion de Doucouré. Altruiste, il offre le but de la victoire à Simon Banza.