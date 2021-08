Lens - Saint-Etienne : Les notes MadeInLens

Pour leur grand retour à Bollaert-Delelis, les lensois se contentent du match nul (2-2) face aux Verts. Un résultat qui aurait pû être meilleur et ce de manière logique, si l'équipe n'avait pas mis une vingtaine de minutes à prendre la mesure d'un Bollaert plein.

Handicapés par un but dès 20 secondes de jeu sur une touche mal négociée entre Clauss et Wooh, le racing a ensuite été emmené par Seko Fofana et Jonathan Clauss. La seconde période a été à l'image de la première, bien que moins rythmée. Il faudra stabiliser la défense et en gommer les erreurs pour espérer quelquechose du déplacement à Monaco, en fin de semaine.

LECA (5) : Il a dû aller récupérer deux fois le ballon au fond des filets, mais a aussi été l'auteur d'interventions décisives. Un match plus animé pour lui que la semaine précédente.



MACHADO (6) : Beaucoup d'allant offensif qui lui a permis de se montrer dangereux. Il devrait rapidement se montrer décisif s'il continue.

Remplacé par Frankowski, qui a évolué piston gauche puis à droite. Il délivre la passe décisive pour Fofana. Intéressant, à revoir plus longuement sur le terrain.



GRADIT (5) : Pour son match de rentrée, on l'a vu relancer balle au pied de manière intéressante comme à son habitude. Mais il a aussi échoué à solidifier une charnière dont il doit être le taulier, en raison de l'âge de ses coéquipiers.



MEDINA (6) : Toujours aussi rugueux, sa grinta avait un peu manqué. Semblait en jambes mais il doit toujours progresser techniquement.



WOOH (4) : Match difficile pour le jeune Wooh qui est impliqué sur les deux buts stéphanois. A son crédit, il a également été capable d'effectuer des interventions inspirées et parfois décisives.

Des erreurs de jeunesse qu'il devra vite gommer, la concurrence arrive (Danso).



CLAUSS (7) : Impliqué lui aussi sur le but du début de match, il a ensuite donné tout ce qu'il pouvait pour que l'équipe puisse revenir au score.

Une grosse capacité à éliminer, que ce soit en course ou balle au pied. Et il délivre le centre pour l'égalisation d'Ignatius Ganago.

Remplacé par Boura, mais c'est Frankowski qui avait occupé son poste sur le terrain.



DOUCOURE (4) : Peu en vue et semble peut-être contrarié par un éventuel transfert ? Il aurait néanmoins pû être le héros du jour sur une frappe en fin de match. Doit mieux faire.



FOFANA (7.5) : Grosse performance du milieu de terrain et capitaine qui s'impose de plus en plus comme le maitre à jouer de l'équipe - plus que Kakuta -.

Ominiprésent au milieu, il a lancé nombre d'offensives. Peut-être un peu trop individualliste hier sur certaines de celles-ci. Mais il marque du gauche pour le deux buts partout.



KAKUTA (5) : Pas encore le Kakuta incisif de ses meilleurs joutes de la saison passée. Il a eu du mal à être précis dans ses transmissions, et n'a pas eu l'occasion de porter beaucoup la balle.

Il doit pouvoir faire plus de différences balle au pied.

Remplacé par Pereira Da Costa.



SOTOCA (5) : Parfois redescendu bas sur le terrain, il a beaucoup joué pour se spartenaires mais n'a donc pas vraiment pû s emontrer aux avant-postes. Une frappe écrasée qui n'a pas été dangereuse.

Remplacé par Jean.



GANAGO (6) : Premier buteur de la saison à Bollaert-Delelis, il a multiplié les appels en première période. Il a donc répondu aux attentes l'entourant cette semaine. S'est un peu éteint en seconde.

Remplacé par Banza.