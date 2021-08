Rennes - Lens: Les notes MadeInLens

Première rencontre de la saison en Ligue 1 pour le RC Lens qui est allé se confronter au Stade Rennais, ce dimanche à 13h00. Franck Haise avait dû recomposer sa défense. Kevin Danso, dernière recrue en date, a débuté sur le banc. Facundo Medina rejoint ses coéquipiers aujourd'hui après avoir bénéficié de repos suite aux JO. Jonthan Gradit était suspendu, et Massadio Haïdara blessé. C'est finalement Ismaël Boura qui a tenu le rôle d'axe-gauche, aux côtés de Christopher Wooh et Steven Fortes.

Le RC Lens ramène un point de Rennes après avoir mal débuté la rencontre. Le match nul un but partout est finalement logique.

LECA (5) : Il n'a pas pû s'illustrer avec de beaux arrêts, et a été battu sur un but similaire à plusieurs déjà connu la saison passée.

Un match annodin pour celui qui a laissé son brassard de capitaine à Séko Fofana.



BOURA (7) : Sa titularisation au poste d'axe-gauche a constitué la surprise de cette première composition de la saison, comme il y a un an.

Le jeune latéral s'en est très bien sorti et semble avoir gagné en maturité. A surveiller cette année.



FORTES (4) : Désormais sixième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, le cap-verdien va compter ses occasions de glaner du temps de jeu.

Il a été l'auteur d'un match correct, mais, battu sur le but malgré son retour, et surtout auteur d'un tacle dangereux qui aurait pû s'avérer couteux en fin de match, son avenir semble s'inscrire en pointillés.



WOOH (6) : Sans être exempt d'erreurs, son match a été propre alors qu'il découvrait la L1, rappelons-le. Un début qui ressemble à celui de Loïc Badé.

Remplacé en toute fin d ematch par la dernière recrue Kevin Danso.



MACHADO (5) : Il a donné le tempo en première période où il a été très actif sur son côté gauche. Moins en vue après avoir été averti.

Remplacé dès la 66ème par le polonais Frankowski.



CLAUSS (6) : Il nous a habitué à mieux en terme d'activité mais l'adversaire y était aussi pour quelquechose. Toujours très précieux sur les coup de pieds arrêtés où on l'a vu varier les combinaisons.



DOUCOURE (5) : Il s'est peu montré dans l'axe du terrain, avec seulement une frappe lointaine à son actif en deuxième période. Sait mieux faire.



FOFANA (7) : Capitaine et buteur du jour, il avait eu avant cela un début de match plutôt laborieux, comme toute l'équipe. A donné son volume habituel par la suite, même s'il a injustement été averti.



KAKUTA (6) : Il est monté en puissance, surtout en seconde période, après une première très timorée. Remplacé en fin de match par Yannick Cahuzac.



BANZA (6) : Son abnégation lui a permis de gagner sa place de titulaire durant l'été, mais aussi d'aller gratter le ballon de l'égalisation pour Fofana. Une bonne prestation, et pas en sortie de banc cette fois-ci.

Remplacé par Florian Sotoca.



GANAGO (5) : Moins en vue que son compère Simon Banza, il a tout de même rappelé sur quelque ballons qu'il pouvait être un danger permanent. Doit monter en puissance.

Remplacé par Corentin Jean.